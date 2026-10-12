Bigo Live chung tay cùng các nhà sáng tạo hỗ trợ cộng đồng tại Khánh Hòa

(VTC News) -

Bigo Live, nền tảng livestream hàng đầu thế giới, đã quy tụ 30 nhà sáng tạo nội dung, nhân viên và tình nguyện viên Bigo Live để trao tặng các nhu yếu phẩm thiết yếu, hỗ trợ hơn 400 phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

Hoạt động thiện nguyện mang tên “Chuyến Xe Yêu Thương - Mùa 2” được triển khai với sự đồng hành của cộng đồng Bigo Live. Các nhà sáng tạo nội dung và người dùng đã tham gia livestream, cùng lan tỏa thông điệp và gây quỹ cho chương trình thiện nguyện. Đây là năm thứ hai chương trình thiện nguyện thường niên được tổ chức và thúc đẩy bởi các tình nguyện viên cùng các nhà sáng tạo nội dung của Bigo Live, hướng tới kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Phát huy sức mạnh của cộng đồng trực tuyến để tạo ra những tác động xã hội tích cực.

Trong khuôn khổ chương trình, các nhà sáng tạo nội dung và nhân viên Bigo Live đã trao tặng 20 chiếc xe đạp dành tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cùng với 270 phần quà gồm các nhu yếu phẩm hằng ngày như dầu ăn, sữa, đường, gia vị và các mặt hàng thiết yếu khác, 1,5 tấn gạo, trực tiếp hỗ trợ các thành viên trong cộng đồng địa phương. Bên cạnh hoạt động trao tặng nhu yếu phẩm, đội ngũ còn tổ chức các trò chơi tương tác dành cho trẻ em, mang đến không khí sôi nổi và vui tươi cho cộng đồng.

Thành công của “Chuyến Xe Yêu Thương - Mùa 2” tiếp nối những hoạt động trách nhiệm xã hội và hỗ trợ cộng đồng mà Bigo Live đã triển khai tại Việt Nam trong thời gian qua.

Nhân dịp Bigo Live kỷ niệm 10 năm kết nối cộng đồng trên toàn cầu, nền tảng tiếp tục hỗ trợ và trao quyền cho các nhà sáng tạo nội dung và người dùng thông qua những chương trình cộng đồng thiết thực, góp phần tạo ra những tác động xã hội tích cực tại Việt Nam. Những hoạt động này tiếp tục thể hiện cam kết của Bigo Live trong việc xây dựng một cộng đồng năng động, gắn kết và hỗ trợ lẫn nhau cả trên môi trường trực tuyến và ngoài đời thực.