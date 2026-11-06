Ryeowook (Super Junior) kết hợp cùng dàn nhạc giao hưởng Việt Nam tại Hà Nội

'Mỹ nhân đẹp nhất thế giới' đáp trả khi bị chỉ trích vì hẹn hò T.O.P
Nana thẳng thắn lên tiếng trước những bài đăng công kích sau khi công khai hẹn hò T.O.P, khẳng định chuyện tình cảm là riêng tư và cô không có lý do phải xin lỗi.
BIGBANG hé lộ loạt ảnh hậu trường sau hai đêm diễn ở Hà Nội
Sau hai đêm concert tại sân vận động Mỹ Đình vào ngày 24,25/10, các thành viên BIGBANG lần lượt chia sẻ hình ảnh hậu trường ở Hà Nội.
Nhóm BIGBANG nói tiếng Việt, gửi lời chào tới fan trong concert đầu tại Hà Nội
Các thành viên BIGBANG khiến fan phấn khích khi dùng tiếng Việt để gửi lời chào trước khi bắt đầu những tiết mục trong đêm diễn.
Thành viên nhóm BIGBANG mê món ăn nào khi sang Việt Nam?
Từng có dịp tới Việt Nam, các thành viên nhóm BIGBANG khó cưỡng lại độ hấp dẫn của những món ăn Việt.
BIGBANG lên đường đến Hà Nội, G-Dragon trùm khăn kín mặt ở sân bay
BIGBANG khởi hành từ Hàn Quốc đến Hà Nội ngày 23/10, G-Dragon gây chú ý với diện mạo kín mít trước thềm hai đêm concert tại sân vận động Mỹ Đình.
Tình duyên nhóm BIGBANG: Người viên mãn, người lẻ bóng sau nhiều tin đồn
Bên cạnh sự nghiệp, đời tư của các thành viên nhóm BIGBANG vẫn luôn là tâm điểm chú ý của khán giả sau 2 thập kỷ hoạt động.
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