Ryeowook (Super Junior) kết hợp cùng dàn nhạc giao hưởng Việt Nam tại Hà Nội

Điểm nhấn của đêm nhạc là sự kết hợp giữa giọng hát của Ryeowook, tiếng violin của nghệ sĩ Jung Hyunjun và phần trình diễn của VNSO. Những ca khúc K-pop vốn quen thuộc với khán giả qua các sân khấu hiện đại được làm mới bằng cách hòa âm, phối khí dành cho dàn nhạc giao hưởng.