(VTC News) -

Ngày 26/11, ban tổ chức Golden Disc Awards công bố 12 nghệ sĩ đầu tiên tham gia mùa giải thứ 41, gồm Rescene, Alpha drive one, And2ble, A2o lite, Yeonjun, Allday project, Zerobaseone, Yena, Cortis, Kiiikiii, TWS và Hearts2hearts.

Trong danh sách này, Cortis là một trong những cái tên nhận được sự chú ý. Nhóm từng giành giải Tân binh tại Golden Disc Awards lần thứ 40 và sẽ trở lại sân khấu này trong năm thứ hai liên tiếp.

Loạt nhóm nhạc, nghệ sĩ đình đám Hàn Quốc sẽ tham dự lễ trao giải âm nhạc Golden Disk ở Hà Nội.

Thời gian qua, Cortis ghi dấu ấn với tốc độ tăng trưởng đáng chú ý. Mini album thứ hai GREENGREEN, phát hành hồi tháng 5, giúp nhóm đạt doanh số tích lũy hơn 4 triệu bản chỉ sau 4 tháng. Ca khúc chủ đề REDRED cũng có 9 tuần liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng Streaming của Circle Chart.

Không chỉ tạo sức hút tại thị trường Hàn Quốc, Cortis còn ghi nhận thành tích trên các bảng xếp hạng quốc tế. Album GREENGREEN từng đạt vị trí thứ 3 trên Billboard 200 của Mỹ. Ngày 10/11, tổng lượt phát trực tuyến các ca khúc đã phát hành của nhóm trên nền tảng Spotify vượt mốc 1,5 tỷ lượt nghe.

Những con số này cho thấy sự phát triển nhanh chóng của Cortis kể từ khi ra mắt. Việc tiếp tục góp mặt tại Golden Disc Awards cũng là dịp để nhóm trình diễn trước đông đảo khán giả quốc tế tại Hà Nội.

Bên cạnh Cortis, danh sách công bố lần này có nhiều nghệ sĩ từng góp mặt ở các mùa giải trước. Allday Project trở lại sau khi giành giải Tân binh và Bonsang Nhạc số tại mùa giải thứ 40. Zerobaseone tiếp tục tham gia sau khi nhận Bonsang Album, trong khi Kiiikiii và Tws cũng nối dài sự hiện diện tại lễ trao giải.

Một số nghệ sĩ sẽ lần đầu biểu diễn tại Golden Disc Awards, gồm Rescene, Alpha Drive One, And2ble, A2o Lite, Yeonjun, Yena và Hearts2hearts. Trong đó, Alpha Drive One gây chú ý khi có tên trong danh sách đề cử ở cả hai hạng mục Tân binh và Bonsang Album.

Nhóm nhạc Cortis - đàn em của BTS là cái tên đang ‘’làm mưa làm gió’’.

Golden Disc Awards lần thứ 41 dự kiến diễn ra trong hai ngày 9 và 10/1/2027 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội. Hai MC Sung Si Kyung và Moon Ga Young tiếp tục đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình.

Dàn nghệ sĩ trao giải được công bố gồm Ryu Seung-ryong, Kim Moo-yul, Ji Chang-wook, Hwang In-youp và Go Youn-jung.