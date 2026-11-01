Biển người dự concert quốc gia tại Thái Nguyên

(VTC News) -

Tối 1/11, chương trình concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam 2026” - Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt với chủ đề “Nối vòng tay lớn” diễn ra tại Sân vận động Thái Nguyên.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng các đại biểu dự chương trình.

Với chủ đề “Nối vòng tay lớn”, chương trình gửi gắm thông điệp về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tái hiện hành trình lịch sử hào hùng của đất nước qua các giai đoạn đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời tôn vinh truyền thống cách mạng, giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của Thái Nguyên trong dòng chảy lịch sử.

Chương trình lựa chọn chủ đề “Nối vòng tay lớn” gửi gắm thông điệp về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Concert quốc gia “Nối vòng tay lớn” là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh và Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026; đồng thời hướng tới Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11; qua đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khát vọng chung tay xây dựng đất nước ngày càng phát triển.