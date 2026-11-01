Hồ Ngọc Hà, Anh Tú biểu diễn tại rock concert 30.000 khán giả ở Thái Nguyên

(VTC News) -

Sau chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt Nối vòng tay lớn, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tổ chức rock concert mang tên Thái Nguyên bừng sáng vào 20h ngày 2/11 tại Sân vận động Thái Nguyên.

Chương trình có thời lượng dự kiến 120 phút, quy mô khoảng 30.000 khán giả. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831-4/11/2026) và Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

Dàn sao Hồ Ngọc Hà, Isaac, Anh Tú, Đông Hùng, Ngũ Cung...góp mặt tại rock concert 30.000 khán giả.

Theo tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng, chương trình không được xây dựng như một sự kiện độc lập mà là sự tiếp nối tinh thần của concert Tự hào là người Việt Nam - Nối vòng tay lớn. Thông qua âm nhạc, ê-kíp muốn kết nối niềm tự hào dân tộc với sức trẻ, tinh thần đổi mới và khát vọng phát triển của người dân Thái Nguyên.

Về cấu trúc âm nhạc, khoảng 50% thời lượng chương trình dành cho rock, 50% còn lại là pop rock và pop. Cách phân chia này nhằm giữ tinh thần mạnh mẽ của một rock concert, đồng thời tạo sự gần gũi với khán giả có nhiều sở thích âm nhạc khác nhau.

Chương trình được chia thành 3 phần. Phần mở màn mang tên Mạch nguồn đất Việt, có sự góp mặt của ca sĩ Thái Thùy Linh và ban nhạc Bộ đội với những ca khúc quen thuộc như Dậy mà đi, Hát mãi khúc quân hành, Vết chân tròn trên cát.

Tiếp đó, Đông Hùng thể hiện các ca khúc Đường lên phía trước và Kỷ nguyên hòa ca. Phần này khai thác tinh thần lịch sử, tình yêu quê hương và sự tiếp nối giữa các thế hệ.

Ở phần thứ hai mang tên Thái Nguyên - Sức trẻ - Bừng sáng - Vươn xa, sân khấu dành cho các nghệ sĩ V-Pop gồm Isaac, Anh Tú (Tú Voi) và Hồ Ngọc Hà.

Phần cuối Rock bùng nổ giới trẻ có sự tham gia của ban nhạc Ngũ Cung. Đêm nhạc dự kiến khép lại bằng ca khúc Nối vòng tay lớn, với sự hòa giọng của khoảng 30.000 khán giả.

Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng cho biết rock được lựa chọn làm chất xúc tác để khơi gợi tinh thần đoàn kết và năng lượng của người trẻ. Theo anh, bên cạnh sự gai góc, mạnh mẽ, dòng nhạc này còn có khả năng kết nối khán giả bằng cảm xúc chân thành.

Chương trình vào cửa miễn phí. Theo thông tin từ UBND tỉnh Thái Nguyên, ban tổ chức thống nhất phương án phát 30.000 vé trực tiếp tại Sân vận động Thái Nguyên nhằm tạo điều kiện để người dân tham dự, đồng thời kiểm soát số lượng khán giả.

Người tham dự vẫn phải qua các vòng kiểm tra an ninh và phân luồng từ bên ngoài sân vận động. Khi lượng khán giả đạt ngưỡng tiếp nhận an toàn theo phương án được phê duyệt, lực lượng chức năng sẽ dừng đón khách, đóng các cổng để tránh quá tải.

Rock concert Thái Nguyên bừng sáng được tổ chức trong khuôn khổ Festival Trà Quốc tế 2026. Sự kết hợp giữa âm nhạc rock hiện đại và không gian văn hóa trà được kỳ vọng tạo thêm điểm nhấn cho chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật của địa phương.