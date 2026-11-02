Mối tình kín tiếng 14 năm của Quân A.P và vị hôn thê: Bên nhau từ thuở học trò

(VTC News) -

Trên sân khấu, Quân A.P được nhiều khán giả biết đến với hình ảnh nam ca sĩ điển trai, đào hoa. Nhưng ngoài đời, anh lại khá kín tiếng về chuyện tình cảm, đặc biệt là mối quan hệ với Lê Khanh - bạn gái đã đồng hành từ những năm tháng học trò.

Mối tình học sinh và món quà dành dụm nhiều tháng

Quân A.P tên thật là Phạm Anh Quân, sinh năm 1997 tại Hà Nội. Bạn gái Lê Khanh cùng tuổi, quê ở Hà Nội. Thời cấp 2 và cấp 3, họ là bạn học chung trường (THCS Ngô Sĩ Liên và THPT Phan Đình Phùng). Theo chia sẻ của Quân A.P, Lê Khanh là mối tình đầu của anh, hai người bắt đầu gắn bó từ năm 15 tuổi.

Những hình ảnh thời học sinh của Quân A.P và Lê Khanh được chia sẻ, thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Những dữ liệu cũ trên mạng xã hội cho thấy nam ca sĩ từng đăng ảnh bên bạn gái từ năm 2012, khi cả hai còn là học sinh lớp 9. Một kỷ niệm được Quân A.P nhắc lại là thời điểm học lớp 12, anh từng dành dụm tiền tiêu vặt trong vài tháng để mua tặng bạn gái một thỏi son. Món quà không quá đắt tiền nhưng cho thấy sự quan tâm của chàng trai tuổi học trò dành cho người mình yêu.

Sau khi bước chân vào showbiz, Quân A.P khá kín tiếng về chuyện tình cảm. Anh ít khi trả lời những câu hỏi liên quan đến bạn gái, cũng không chủ động chia sẻ hình ảnh thân mật trên mạng xã hội. Theo nam ca sĩ, việc công khai yêu đương có thể tạo ra áp lực vô hình cho cả hai. Anh chỉ muốn chia sẻ mối quan hệ khi tình cảm đủ chín muồi và nhận được sự đồng thuận từ người bên cạnh.

Lê Khanh hiếm khi xuất hiện công khai cùng bạn trai.

Trong khi đó, Lê Khanh không hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. Cô từng theo học tại Đại học Luật Hà Nội và chủ yếu được công chúng chú ý thông qua những hình ảnh đời thường trên mạng xã hội. Dù không thường xuyên xuất hiện trước truyền thông, cô vẫn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ Quân A.P, nhất là khi những chia sẻ trên mạng xã hội gợi nghi vấn họ xuất hiện cùng nhau trong các chuyến đi và hoạt động riêng tư.

Từ những chuyến du lịch trong và ngoài nước, người hâm mộ nhiều lần phát hiện cả hai có mặt tại cùng địa điểm, thậm chí lựa chọn trang phục đồng điệu. Tháng 3/2026, Quân A.P tương tác dưới một video liên quan đến Lê Khanh, khiến khán giả cho rằng anh đang ngầm xác nhận mối quan hệ. Một tháng sau, hai người nắm tay trên sân khấu của một chương trình âm nhạc.

Quân A.P từng chia sẻ hình ảnh diện vest bên bạn gái Lê Khanh trong trang phục váy cưới tại Italy.

Đến tháng 7, nam ca sĩ đăng tải rồi nhanh chóng gỡ bỏ một bức ảnh chụp tại Italy. Trong ảnh, anh mặc vest, đứng cạnh Lê Khanh diện váy cô dâu. Hình ảnh khiến người hâm mộ đặt nghi vấn cặp đôi đã chụp ảnh cưới, nhưng thời điểm đó người trong cuộc chưa lên tiếng xác nhận.

Công khai bạn gái, xác nhận sắp cưới

Ngày 27/10, Quân A.P phát hành MV 3 phải 6 đừng và mời Lê Khanh đảm nhận vai nữ chính. Đây là lần hiếm hoi nam ca sĩ xuất hiện công khai cùng bạn gái trong một sản phẩm âm nhạc. Cô vào vai người phụ nữ xuất hiện trong cuộc đời nhân vật nam do Quân A.P thể hiện.

Quân A.P lần đầu mời bạn gái đóng nữ chính trong MV phát hành cuối tháng 10.

Chia sẻ về quyết định mời bạn gái tham gia dự án, Quân A.P cho biết anh và Lê Khanh đã biết nhau từ lâu. Khi xây dựng hình tượng nhân vật nữ, ê-kíp nhận thấy cô có nhiều nét tương đồng nên nam ca sĩ chủ động ngỏ lời. Anh cũng cảm ơn bạn gái vì đã hỗ trợ mình trong quá trình thực hiện MV.

Những hình ảnh hậu trường của cả hai nhanh chóng thu hút sự chú ý. Quân A.P có những màn tương tác thân mật, thậm chí trêu đùa bạn gái khi hướng dẫn cô diễn xuất.

Tối 30/10, Lê Khanh tiếp tục xuất hiện trong tập 14 Running Man Vietnam 2026. Chương trình dành riêng cho cặp đôi một lễ đường với hoa tươi, âm nhạc và sự chứng kiến của các thành viên. Quân A.P diện vest, còn Lê Khanh lựa chọn trang phục màu hồng. Cả hai cùng bước vào lễ đường trong tiếng vỗ tay của đồng nghiệp.

Quân A.P và Lê Khanh tham gia lễ cưới do “Running Man Vietnam” dàn dựng.

Lê Khanh bật khóc khi chia sẻ đây là ngày cô đã mong chờ từ lâu. Khi được Trấn Thành hỏi về lý do yêu Quân A.P, cô cho biết nam ca sĩ có nhiều điểm khiến mình yêu mến, đặc biệt là sự chiều chuộng và tinh ý trong cuộc sống thường ngày. “Em không cần nói cũng biết em thích gì”, cô chia sẻ.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, cặp đôi trao nhau nụ hôn. Tuy nhiên, lễ cưới trên là phần dàn dựng của chương trình, không phải hôn lễ chính thức của cặp đôi.

Đến ngày 1/11, trong tập 5 Ca sĩ mặt nạ, danh tính mascot DOL-LA-LA được tiết lộ là Quân A.P. Tại phần giao lưu, nam ca sĩ nhắc đến mối tình kéo dài 14 năm với Lê Khanh. Anh cũng làm rõ cả hai không ở bên nhau liên tục trong suốt quãng thời gian này, bởi từng chia tay vài năm trước khi tái hợp.

“Tôi phải đi khám phá, mới duy trì tiếp tục mối tình dài như thế. Nếu không, tôi không đủ trải nghiệm để yên vị một chỗ”, Quân A.P nói.

Quân A.P xác nhận anh và bạn gái sắp tổ chức đám cưới.

Khi Trấn Thành hỏi về kế hoạch kết hôn, Quân A.P xác nhận anh và bạn gái sắp tổ chức đám cưới. Nam ca sĩ cho biết sẽ gửi thiệp mời đến MC Trấn Thành cùng các đồng nghiệp trong thời gian tới.

Nhìn lại chặng đường gắn bó, Quân A.P từng chia sẻ Lê Khanh giúp anh thay đổi suy nghĩ và trở nên cởi mở hơn. Nếu trước đây anh coi trọng những rung động, sự lãng mạn thì hiện tại nam ca sĩ đề cao sự thấu hiểu, tin tưởng và cảm giác bình yên trong cuộc sống. Với anh, một mối quan hệ bền lâu không chỉ dựa vào cảm xúc mà còn cần sự sẻ chia và tôn trọng lẫn nhau.