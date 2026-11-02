Nhan sắc thời đỉnh cao của 'nữ hoàng ảnh lịch' Diễm Hương

Nam MC đầu tiên dẫn chương trình 'Đường lên đỉnh Olympia' là ai?
Anh thuộc lứa MC đời đầu của "Đường lên đỉnh Olympia" và dù chia tay chương trình nhiều năm vẫn để lại dấu ấn sâu đậm với khán giả truyền hình.
Mối tình kín tiếng 14 năm của Quân A.P và vị hôn thê: Bên nhau từ thuở học trò
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Ninh Dương Lan Ngọc: 'Đóng phim sợ nhất là chỉ được khán giả khen đẹp'
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