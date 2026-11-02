Nam MC đầu tiên dẫn chương trình 'Đường lên đỉnh Olympia' là ai?

(VTC News) -

Ra mắt vào năm 1999, chương trình Đường lên đỉnh Olympia trở thành một trong những chương trình gắn liền với nhiều thế hệ học sinh và khán giả truyền hình Việt Nam.

Bên cạnh những màn thi gay cấn, yếu tố quan trọng làm nên sức hút của chương trình là những người dẫn dắt, kết nối thí sinh với khán giả. Trong số đó, nhà báo Lưu Minh Vũ, nam MC đầu tiên của chương trình, là một trong những người để lại nhiều ấn tượng sâu đậm nhất.

Lưu Minh Vũ là nam MC đầu tiên dẫn “Đường lên đỉnh Olympia”.

Sinh năm 1970, nhà báo Lưu Minh Vũ là con trai của nhà thơ Lưu Quang Vũ và nghệ sĩ Tố Uyên. Sinh ra trong gia đình nghệ thuật nhưng anh chọn cho mình con đường riêng khi trở thành nhà báo. Tốt nghiệp Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) năm 1992, anh du học rồi trở về nước để bước vào nghề báo với mong muốn tự khẳng định bản thân, không sống dưới cái bóng của bố mẹ.

Ít ai biết rằng ban đầu, anh đảm nhận vai trò biên tập viên sản xuất cho Đường lên đỉnh Olympia. Cơ hội dẫn chương trình đến bất ngờ khi nhà báo Tạ Bích Loan giao cho anh nhiệm vụ dẫn cùng nhà báo Tùng Chi trước khi ghi hình định dạng mới của năm thứ hai.

Anh không chỉ mang đến nét dí dỏm, gần gũi mà còn tạo nên dấu ấn riêng với phong cách dẫn chân thành, truyền cảm.

Thành công từ Đường lên đỉnh Olympia đã mở ra hành trình mới cho Lưu Minh Vũ. Sau đó, anh tiếp tục ghi dấu ấn qua gameshow Hãy chọn giá đúng - một trong những chương trình kinh điển của VTV. Với phong cách hoạt ngôn, hài hước mà gần gũi, anh trở thành gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình suốt nhiều năm.

Năm 2012, Lưu Minh Vũ quyết định ngừng công việc dẫn chương trình, nhường lại vị trí MC Hãy chọn giá đúng cho Trần Ngọc và chuyển sang công tác quản lý. Hiện anh là Phó trưởng Phòng Trò chơi và Gặp gỡ trên kênh Truyền hình 1, thuộc Ban Sản xuất các chương trình Giải trí - Đài Truyền hình Việt Nam.

MC Lưu Minh Vũ trong gameshow “Hãy chọn giá đúng”.

Ở tuổi 56, Lưu Minh Vũ không còn thường xuyên xuất hiện trên sóng. Tuy nhiên, dấu ấn của anh trên các chương trình vẫn được khán giả nhớ đến. Nhiều năm qua, anh sống kín tiếng, giản dị, thỉnh thoảng mới chia sẻ vài hình ảnh đời thường trên mạng xã hội.

Sau nhiều năm khán giả không được gặp Lưu Minh Vũ, hình ảnh gần đây của anh thay đổi đáng kể. Năm 2024, anh từng xuất hiện trong một vlog của NSƯT Chí Trung. Nhiều người xem bày tỏ, họ không nhận ra MC quốc dân một thời vì anh khá phát tướng, không giống dáng vẻ thư sinh ngày xưa. Thời điểm đó, Lưu Minh Vũ hài hước kể kỷ niệm anh bị nhầm là tài xế xe ôm. Điều này càng cho thấy sự giản dị của nam MC đình đám một thời.

Ngoại hình của MC Lưu Minh Vũ ở tuổi U60.

Về đời tư, Lưu Minh Vũ kết hôn vào năm 1999, khi 29 tuổi. Nam MC từng tiết lộ anh quen bà xã trước khi đi du học. Nói về quyết định kết hôn, Lưu Minh Vũ tin rằng hai người trở thành vợ chồng là do số phận và bản thân anh cũng là người tin vào chữ “duyên” trong cuộc sống.

Trong một lần chia sẻ về bà xã, anh cho biết: “Bà xã rất khác tính tôi, thế mà lấy được nhau mới lạ. Cô ấy cũng không phải người làm truyền hình. Chúng tôi có với nhau hai con trai, cả hai cháu đều rất tự lập”.