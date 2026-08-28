Biến chứng sau làm đẹp, người phụ nữ phải ghép da phục hồi mi mắt

(VTC News) -

Bà L.N.N. (62 tuổi, ngụ Đồng Nai) đến Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) thăm khám trong tình trạng lật mi dưới hai bên mức độ nặng, mi mắt không còn áp sát nhãn cầu, kèm viêm kết mạc.

Khai thác bệnh sử, được biết khoảng một năm trước bà N. đã thực hiện phẫu thuật vùng mi tại một cơ sở làm đẹp.

Sau can thiệp, hai mi dưới của người bệnh dần xuất hiện tình trạng co kéo, lật ra ngoài, kèm đau rát, chảy nước mắt liên tục và khó chịu kéo dài. Khi quay trở lại cơ sở đã thực hiện phẫu thuật để thăm khám, người bệnh được biết cơ sở này đã đóng cửa, không còn hoạt động.

Tình trạng kéo dài, không khỏi, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống nên người bệnh tìm đến bệnh viện để được thăm khám và điều trị.

Người phụ nữ gặp biến chứng sau phẫu thuật mi mắt. (Ảnh: BVCC)

Khi đến Bệnh viện Thống Nhất, người bệnh được ghi nhận Qua thăm khám, hội chẩn giữa các bác sĩ Khoa Mắt và Khoa Phẫu thuật hàm mặt - tạo hình thẩm mỹ nhận định tình trạng co rút sẹo sau phẫu thuật là nguyên nhân làm biến dạng mi dưới và ảnh hưởng đến chức năng bảo vệ bề mặt nhãn cầu.

Sau khi đánh giá tình trạng tổn thương, bác sĩ tiến hành phẫu thuật giải phóng phần sẹo co rút và ghép da để phục hồi mi dưới. Các bác sĩ lựa chọn thực hiện từng bên mắt, bảo đảm mắt được can thiệp cần nhắm và băng cố định bằng gạc trong một khoảng thời gian giúp vùng ghép da ổn định, hạn chế tác động lên vết mổ. Sau khi mắt thứ nhất hồi phục và vùng ghép ổn định, người bệnh mới tiếp tục được phẫu thuật mắt còn lại.

BSCK1. Trần Minh Mạnh, Khoa Phẫu thuật hàm mặt - tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Thống Nhất cho biết: “Đến nay sức khỏe người bệnh ổn định, mi dưới hai bên mắt đã áp sát nhãn cầu, không còn lật mi, hết chảy nước mắt và tình trạng viêm kết mạc đã được kiểm soát. Người bệnh được theo dõi quá trình lành vết ghép và hướng dẫn chăm sóc mắt sau phẫu thuật”.

Bác sĩ cho biết, lật mi không đơn thuần là một biến chứng về thẩm mỹ. Khi mi mắt không khép kín và không áp sát nhãn cầu, bề mặt mắt dễ bị khô, kích ứng và viêm nhiễm. Nếu kéo dài, người bệnh có thể bị tổn thương giác mạc, viêm loét giác mạc, để lại sẹo và làm giảm thị lực.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân khi có nhu cầu phẫu thuật mí mắt hoặc can thiệp thẩm mỹ cần lựa chọn cơ sở y tế được cấp phép, có bác sĩ được đào tạo đúng chuyên khoa và bảo đảm đầy đủ điều kiện phẫu thuật. Việc thực hiện tại cơ sở không đủ năng lực chuyên môn có thể gây ra những biến chứng ảnh hưởng lâu dài.