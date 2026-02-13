Bí thư xã Sóc Sơn làm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội

(VTC News) -

Sáng 13/2, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong chủ trì hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ.

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm.

Theo quyết định, ông Bùi Duy Cường (sinh năm 1973) thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sóc Sơn nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Cường được điều động, phân công đến công tác tại Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội, giữ chức Giám đốc Sở.

Trước đó, ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội chuyển công tác về Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giữ chức Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương.

Cũng theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, ông Bùi Bảo Tuấn (sinh năm 1978), thôi giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy; điều động đến công tác tại xã Sóc Sơn, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Sóc Sơn, nhiệm kỳ 2025-2030.