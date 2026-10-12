Bí thư Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ dự án nhưng phải bảo đảm quyền lợi người dân

(VTC News) -

Chiều 12/10, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị lần thứ bảy để xem xét, bàn thảo các nội dung quan trọng về phát triển Thủ đô trong những tháng cuối năm 2026 và thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, để hoàn thành 26 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đặt ra trong năm 2026 đòi hỏi phải có quyết tâm rất cao, có tinh thần phục vụ, khát vọng xây dựng Thủ đô của cả hệ thống chính trị, toàn thành phố, của mỗi cán bộ, đảng viên.

Ông Trần Đức Thắng yêu cầu tập trung triển khai thực hiện 6 vấn đề từ nay cho đến cuối năm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị.

Yêu cầu thứ nhất là tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP 16,55% trong quý IV. Đảng ủy UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo UBND thành phố trên cơ sở kịch bản tăng trưởng, tiếp tục rà soát cập nhật dự án có thể tạo thêm sản lượng, giá trị trong năm 2026; giao nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương kèm theo các điều kiện về nguồn lực đầy đủ.

Bí thư Thành uỷ yêu cầu tập trung đôn đốc, kiểm đếm tiến độ của các dự án đầu tư, các công trình trọng điểm, coi đây là động lực có tính chủ động cao nhất trong quý IV. Đẩy nhanh các dự án giao thông, các dự án đô thị, cầu qua sông Hồng, nhất là các dự án đường sắt đô thị đã được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cho chủ trương.

Ông Trần Đức Thắng đề nghị Đảng ủy UBND thành phố nghiên cứu, chỉ đạo UBND thành phố tổ chức làm việc với các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp công nghiệp lớn, các doanh nghiệp xuất khẩu và các dự án có đơn hàng cần tăng công suất trong quý IV để xử lý ngay các khó khăn, đẩy nhanh các dự án đã có chủ trương, có cam kết đầu tư, và công bố danh mục các dự án kêu gọi đầu tư, đẩy mạnh hơn nữa thu hút đầu tư vào thành phố.

Để tạo chuyển biến thực tế ở các dự án trọng điểm và xử lý dứt điểm từng trường hợp chậm triển khai, Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo rà soát tiến độ từng công trình, nhất là các tuyến vành đai, các cầu qua sông Hồng, đường sắt đô thị và các công trình hạ tầng. Mặt bằng đã bàn giao phải được tổ chức thi công.

Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo về đẩy nhanh tiến độ phải đi cùng chuẩn bị tái định cư và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân. Các xã, phường tích cực vào cuộc phải giải thích rõ chính sách, công khai phương án, đối thoại trực tiếp để xử lý kiến nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cũng lưu ý nhiệm vụ xây dựng phương án khai thác đất đai gắn với cân đối đầu tư dài hạn; điều tiết hợp lý giá trị tăng thêm từ đất do quy hoạch, đầu tư hạ tầng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, mở rộng không gian đô thị theo đúng tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

Nhấn mạnh nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW bằng sản phẩm được sử dụng và hiệu quả có thể kiểm chứng, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng giao Đảng ủy UBND thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện Quyết định 8602-QĐ/TU ngày 15/5/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 370/KH-UBND ngày 28/9/2026 tổng thể về khoa học, công nghệ, phải hình thành một số trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm trọng điểm của Thủ đô và hạ tầng cho các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Cùng với đó, tổ chức quản lý, vận hành và khai thác tối đa tiềm lực của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc với vai trò là trung tâm thử nghiệm cơ chế, chính sách về khoa học và công nghệ của Thủ đô; đẩy nhanh tiến độ Khu Công nghệ cao sinh học Hà Nội; Khu Công viên công nghệ phần mềm Hà Nội và các dự án khác...

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cũng lưu ý đưa các cơ chế phát triển Thủ đô vào thực tiễn, gắn nhiệm vụ trước mắt với đổi mới mô hình tăng trưởng. Đảng ủy UBND Thành phố phối hợp Đảng ủy HĐND Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, đánh giá tình hình thi hành Luật Thủ đô năm 2026 để tiếp tục cụ thể hóa các quy định đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng là tập trung giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc và nâng năng lực thực thi ở cơ sở, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu:

Đối với 5 điểm nghẽn, các địa phương phải cập nhật những điểm còn tồn tại, nguy cơ tái diễn và biện pháp duy trì kết quả đạt được. Các dự án đã được áp dụng cơ chế lệnh khởi công khẩn cấp, triển khai ngay phải đảm bảo tiến độ hoàn thành theo các cam kết, có các cá nhân phụ trách và chịu trách nhiệm.

Các cấp ủy phải trực tiếp kiểm tra việc thực hiện các chính sách an sinh, chăm lo người có công, người yếu thế, giải quyết thủ tục, kiến nghị ở địa bàn mình.

Trong tháng 10, Đảng ủy UBND Thành phố chỉ đạo rà soát những nơi thiếu cán bộ chuyên môn, thiếu thiết bị hoặc hướng dẫn nghiệp vụ để đề xuất phương án hỗ trợ phù hợp. Việc thuộc thẩm quyền cấp xã phải được giải quyết tại cấp xã; việc vượt thẩm quyền phải có đầu mối tiếp nhận và trả lời nghiêm túc, có trách nhiệm.