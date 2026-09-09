Người dân bị ảnh hưởng bởi dự án Đại lộ sông Hồng sẽ được tái định cư ở đâu?

(VTC News) -

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Một trong những nguyên tắc được Hà Nội đặt ra khi thực hiện dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng là bố trí nơi ở mới ngay tại địa bàn người dân đang sinh sống nếu đủ điều kiện về quỹ đất và phù hợp quy hoạch.

Theo phương án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, thành phố dự kiến dành khoảng 265 ha đất để bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Qũy đất này được tính toán nhằm phục vụ công tác giải phóng mặt bằng khi triển khai Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Nguyên tắc được đặt ra là ưu tiên tái định cư trong cùng xã, phường. Với những hộ dân đang sinh sống ngoài đê, thành phố ưu tiên bố trí vào khu vực trong đê hoặc vị trí an toàn hơn trên cùng địa bàn nếu còn quỹ đất và phù hợp quy hoạch.

Hà Nội dự kiến dành khoảng 265 ha đất để bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Trường hợp địa phương không đủ quỹ đất, người dân sẽ được bố trí tại những khu vực lân cận, với khoảng cách hợp lý. Việc lựa chọn nơi ở mới phải tính đến điều kiện sinh hoạt, làm việc, sản xuất, kinh doanh, học tập cũng như đời sống văn hóa và quan hệ cộng đồng của người dân.

Các khu tái định cư tập trung được yêu cầu đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, gồm đường giao thông, trường học, cơ sở y tế, chợ, không gian sinh hoạt cộng đồng cùng các dịch vụ thương mại. Thành phố cũng tính đến việc bố trí các khu đô thị đa chức năng, gồm nhà ở thấp tầng, chung cư tái định cư và nhà ở xã hội để bổ sung nguồn quỹ nhà.

Một số địa bàn được xác định không có quỹ đất tái định cư trong khu vực phía trong đê gồm Thiên Lộc, Phú Thượng, Hồng Hà, Bồ Đề và Long Biên. Người dân tại những khu vực này dự kiến được bố trí tại các khu đô thị đa chức năng hoặc khu tái định cư tập trung theo quy hoạch.

Trong số các khu vực được tính toán để phục vụ tái định cư, khu đô thị Thư Lâm, Đông Anh có quy mô khoảng 736,84 ha, dự kiến bố trí khoảng 9.000 lô đất thấp tầng cùng khoảng 23.000 căn hộ tái định cư và nhà ở xã hội. Hạ tầng khu đất thấp tầng dự kiến hoàn thành trong quý II/2027, trong khi khu nhà ở cao tầng dự kiến hoàn thành vào quý IV/2029.

Khu đô thị Bắc Thăng Long có quy mô khoảng 474 ha, dự kiến bố trí khoảng 5.000 lô đất thấp tầng và từ 5.000 đến 10.000 căn hộ tái định cư, nhà ở xã hội. Hạ tầng khu đất thấp tầng dự kiến hoàn thành trong quý II/2028, các hạng mục nhà ở cao tầng hoàn thành vào năm 2030.

Ngoài ra, Hà Nội dự kiến phát triển các khu đô thị đa chức năng tại Lĩnh Nam, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng và các khu tái định cư tại Long Biên, Bồ Đề, Lĩnh Nam. Các khu vực này dự kiến cung cấp hàng chục nghìn căn hộ, phục vụ nhu cầu tái định cư và nhà ở xã hội, với mục tiêu cơ bản hoàn thành vào năm 2030.

Cùng với bố trí nơi ở mới, phương án cũng đưa ra các chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng. Đối với đất ở, đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp đủ điều kiện được bồi thường, mức bồi thường bằng tiền dự kiến được tính ở mức gấp 2 lần mức quy định.

Người dân còn được xem xét hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất, kinh doanh, di chuyển vật nuôi, đào tạo nghề và tìm kiếm việc làm. Mức hỗ trợ đào tạo nghề, tìm việc và chuyển đổi sinh kế dự kiến bằng 5 lần giá đất nông nghiệp.

Trường hợp giá trị bồi thường về đất không đủ để mua suất tái định cư tối thiểu, thành phố sẽ có chính sách hỗ trợ phần còn thiếu. Những hộ gia đình có nhiều thế hệ cùng sinh sống hoặc đủ điều kiện tách hộ cũng được xem xét bố trí thêm suất tái định cư.

Đặc biệt, thành phố đặt yêu cầu chỉ thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và di chuyển người dân sau khi đã bố trí nơi ở mới.