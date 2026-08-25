Quốc lộ 1A qua Ngọc Hồi: Khoảng 600 hộ dân dự kiến được tái định cư

(VTC News) -

Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ là một trong những dự án hạ tầng giao thông lớn của Hà Nội. Toàn tuyến dài khoảng 36,3 km, đi qua 18 xã, phường và được quy hoạch với quy mô 16 làn xe, dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Tại xã Ngọc Hồi, khối lượng giải phóng mặt bằng cũng rất đáng kể.

Gần 30ha đất nằm trong diện giải phóng mặt bằng

Theo báo cáo của UBND xã Ngọc Hồi, phần dự án đi qua địa bàn xã có tổng diện tích giải phóng GPMB khoảng 29,36ha, trải trên 5 thôn gồm Ngọc Hồi, Phương Nhị, Yên Phú, 591 và Phúc Am. Trong số này, khoảng 4,43ha là đất nông nghiệp, liên quan khoảng 167 hộ dân. Phần đất phi nông nghiệp chiếm khoảng 24,93ha, liên quan khoảng 555 hộ dân và 27 tổ chức.

Như vậy, tổng số hộ dân và tổ chức có đất nằm trong phạm vi GPMB lên tới hàng trăm trường hợp, đặt ra khối lượng lớn công việc về đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường và bố trí tái định cư.

Theo chủ trương chung của dự án, tuyến Quốc lộ 1A mới sẽ được mở rộng với mặt cắt khoảng 90m, gồm 10 làn xe chính và 6 làn đường song hành. Tuyến được kỳ vọng tăng khả năng kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với các đô thị lớn ở phía Nam, đồng thời giảm áp lực giao thông trên trục Bắc - Nam.

Khoảng 600 hộ dự kiến được bố trí tái định cư

Một trong những vấn đề đáng chú ý nhất tại Ngọc Hồi là nhu cầu tái định cư. Theo báo cáo, có khoảng 600 hộ được đền bù, tái định cư. UBND xã Ngọc Hồi đề xuất bố trí các hộ vào 4 khu tái định cư. Các khu vực được đề xuất gồm khu tái định cư tại Lạc Thị, khu vực Ngọc Hồi, khu tái định cư phục vụ GPMB dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và một phần ô đất C3-1 tại thôn Nguyệt Áng.

Việc chuẩn bị quỹ tái định cư có ý nghĩa quan trọng bởi dự án không chỉ tác động tới đất nông nghiệp mà còn liên quan tới diện tích đất phi nông nghiệp lớn và số lượng đáng kể hộ dân phải di chuyển.

Địa phương đã bắt đầu các bước đo đạc, kiểm đếm

Công tác GPMB được UBND xã Ngọc Hồi triển khai từ tháng 5/2026. Ngày 18/5/2026, UBND xã ban hành thông báo về việc rà soát, thu thập thông tin, tài liệu và phối hợp đo đạc thửa đất đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất nằm trong chỉ giới GPMB.

Đến ngày 2/6, xã ban hành quyết định phê duyệt khái toán. Ngày 8/6, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ dự án được thành lập. Sau đó, các phòng, ban chuyên môn phối hợp với đơn vị đo đạc, các thôn và tổ dân phố tiến hành đo đạc hiện trạng, thu thập hồ sơ liên quan.

Đến nay, địa phương đã thẩm định xong trích đo địa chính thửa đất tại cả 5 thôn gồm Ngọc Hồi, Phương Nhị, 591, Yên Phú và Phúc Am. Ngày 13/7/2026, thông báo công khai trích đo địa chính thửa đất được thực hiện.

Địa phương cũng đã tổ chức họp dân tại 5/5 thôn để thông báo chủ trương thu hồi đất. Công tác ban hành thông báo thu hồi đất đang được thực hiện theo từng khu vực. Tại thôn 591, xã đã ban hành thông báo đối với 55/62 trường hợp đất phi nông nghiệp. Tại thôn Phương Nhị, đã ban hành thông báo đối với 23/23 trường hợp đất nông nghiệp.

Riêng thôn Ngọc Hồi đã ban hành thông báo đối với 128/230 trường hợp đất phi nông nghiệp. Công tác kê khai, kiểm đếm cũng đã hoàn tất đối với 23/23 hộ tại Phương Nhị và 55/55 hộ tại thôn 591.

Những con số này cho thấy GPMB đang được triển khai theo từng nhóm đối tượng, trong đó các khu vực có hồ sơ tương đối đầy đủ được ưu tiên thực hiện trước.

Giai đoạn tiếp tập trung vào kiểm đếm và lập phương án bồi thường

Theo kế hoạch của UBND xã Ngọc Hồi, thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục ban hành thông báo thu hồi đất đối với các hộ còn lại tại 591, Yên Phú và Phúc Am. Đồng thời, xã sẽ lập dự thảo phương án bồi thường đối với 55 hộ tại thôn 591, thực hiện kê khai, kiểm đếm đối với 128 hộ tại Ngọc Hồi và công khai 23 dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp tại Phương Nhị.

Với tổng diện tích GPMB gần 30ha tại riêng Ngọc Hồi và khoảng 600 hộ dự kiến phải tái định cư, tiến độ xử lý đất đai, bồi thường và chuẩn bị quỹ tái định cư sẽ là những yếu tố quyết định tốc độ bàn giao mặt bằng cho dự án.

Đáng chú ý, dự án toàn tuyến đã được khởi công ngày 19/5/2026 và được đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2027. Nếu hoàn thành đúng tiến độ, trục Quốc lộ 1A mới không chỉ thay đổi diện mạo cửa ngõ phía Nam Hà Nội mà còn tạo ra một hành lang giao thông và phát triển đô thị quy mô lớn.

Với Ngọc Hồi, nơi hội tụ nhiều dự án hạ tầng lớn, quá trình GPMB vì thế được xem là một trong những bước then chốt để biến quy hoạch trên giấy thành tuyến đường thực tế.