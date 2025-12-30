Những xu hướng thiết kế nội thất lên ngôi năm 2026

(VTC News) -

Các chuyên gia dự báo, phong cách thiết kế nội thất 2026 sẽ không chỉ tập trung vào thẩm mỹ mà còn hướng tới cảm giác thoải mái, cá nhân hóa, bền vững và kết nối với thiên nhiên.

Gạch nung

Gạch nung và các vật liệu tự nhiên, mộc mạc khác được dự đoán sẽ trở lại mạnh mẽ trong năm 2026. Gạch nung mang lại cảm giác vượt thời gian, ấm cúng.

(Ảnh: Goodhousekeeping)

Hiện nay, gạch nung có hình dạng và hoa văn mới mẻ, mang đến nét hiện đại cho một vật liệu cổ điển đã được sử dụng hàng thế kỷ.

Cá nhân hóa không gian

Năm 2026 sẽ nói lời tạm biệt với những không gian nội thất đơn điệu, thiếu cá tính. Phong cách toàn màu trắng đã qua thời, nhưng giờ đây, chủ nhà đang khao khát chiều sâu, sự ấm áp và cá tính.

(Ảnh: Katie Charlotte)

Sự kết hợp giữa các họa tiết và cách phối phong phú và tinh tế hơn như gỗ được nhuộm màu đẹp mắt, gạch lát thủ công, vải cao cấp và phụ kiện kim loại được xử lý tạo không gian sống động, đậm “chất” cá nhân.

Gỗ có rãnh và gờ

(Ảnh: Getty Image)

Gỗ có rãnh và đường gờ trong nhà bếp và nhiều không gian khác được xem là kiến ​​trúc tươi mới nhưng vượt thời gian. Chi tiết này phù hợp với đảo bếp, tủ bếp, tấm ốp tường và thậm chí cả đồ nội thất. Gỗ có rãnh và gờ thể hiện sự khéo léo tinh tế và đầy nghệ thuật.

Đá tự nhiên

(Ảnh: Crooked River Media)

Đá tự nhiên từ lâu là một yếu tố chủ đạo trong thiết kế. Năm 2026, các nhà thiết kế nội thất dự đoán xu hướng sẽ tập trung vào các tấm đá có đường nét tự nhiên, mạnh mẽ, với các đường vân và hoa văn gần như mang tính điêu khắc.

Đá tự nhiên vừa là vật liệu, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ không gian sống.

Bảng màu trầm

(Ảnh: Douglas Friedman)

Bảng màu năm 2026 được dự đoán sẽ chuyển sang những gam màu đậm hơn, trầm hơn. Các sắc đỏ thẫm, đỏ rượu vang và các tông màu đá quý khác sẽ trở lại mạnh mẽ, thay vì những gam màu trung tính đơn điệu.

Ánh sáng điêu khắc

(Ảnh: Jared Kuzia)

Ánh sáng không còn chỉ đơn thuần là chức năng chiếu sáng mà còn trở thành một tác phẩm nghệ thuật trong không gian.

Các thiết bị chiếu sáng mang tính điêu khắc tạo ra ánh sáng theo những cách mà ánh sáng tối giản không thể làm được. Đó là những sản phẩm thể hiện cá tính, một chiếc đèn trần nổi bật hoặc một chiếc đèn tường mang tính điêu khắc thu hút ánh nhìn dù bật hay tắt.

Trang trí độc đáo

Năm 2026 sẽ có sự trở lại thầm lặng của cách trang trí cầu kỳ với những đường cong tinh tế, đường viền thiết kế tỉ mỉ và các chi tiết kiến ​​trúc tạo điểm nhấn ấn tượng mà không làm cho không gian trở nên quá tải.

(Ảnh: Getty Image)

Các thiết kế hướng đến giàu cảm xúc hơn, ít chú trọng đến những gì đang 'thịnh hành' mà tập trung nhiều hơn vào những gì tạo cảm giác ấm cúng, cá nhân và bền lâu.

Sắc nâu

(Ảnh: Getty)

Màu nâu sẽ trở lại mạnh mẽ trong nhiều thiết kế nội thất 2026. Màu nâu phù hợp với nhiều phong cách khác nhau.

Gương như một tác phẩm nghệ thuật

(Ảnh: Jared Kuzia)

Gương không còn chỉ đơn thuần là vật dụng chức năng nữa mà trở thành điểm nhấn trong không gian. Những chiếc gương cỡ lớn, có hình dáng độc đáo và khung viền đặc biệt mang lại chiều sâu, phản chiếu ánh sáng và đóng vai trò là điểm nhấn theo cách mà những chiếc gương thông thường không thể làm được.

Sàn trang trí

(Ảnh: Getty)

Sàn nhà ngày càng được trang trí cầu kỳ hơn. Các kiểu lát xương cá, hình chữ V xuất hiện thường xuyên hơn, đặc biệt là trong các dự án cải tạo. Những chi tiết này mang lại cảm giác về lịch sử và sự tinh xảo, ngay cả trong những không gian mới.