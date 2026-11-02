Bí quyết chăm sóc và trị sẹo cho nam giới tại Công ty TNHH Em Mây

(VTC News) -

Quan niệm chăm sóc da là đặc quyền của phái đẹp khiến nhiều nam giới bỏ qua những tín hiệu cảnh báo tổn thương trên gương mặt. Theo Ths.BS Phạm Thị Cẩm Thúy, đại diện Công ty TNHH Em Mây, thực tế lâm sàng ghi nhận tỷ lệ nam giới tìm đến khám trong tình trạng viêm nhiễm nặng, mụn bọc biến chứng hoặc sẹo rỗ sâu ngày càng phổ biến.

Bác sĩ Cẩm Thuý cho biết thêm, nguyên nhân cốt lõi bắt nguồn từ tâm lý chủ quan, xuề xòa hoặc ngại ngùng, chỉ đến cơ sở y tế khi các tổn thương đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thẩm mỹ và sinh hoạt hàng ngày.

Bác sĩ tại Công ty TNHH Em Mây tiến hành soi da chuyên sâu và phân tích tình trạng tổn thương cho khách hàng nam.

Lý giải sâu hơn dưới góc độ sinh học, bác sĩ Cẩm Thuý phân tích rằng làn da nam giới có mật độ tuyến bã nhờn cao và lớp thượng bì dày hơn phụ nữ khoảng 20%.

Lượng hormone testosterone dồi dào khiến dầu thừa tiết ra nhiều hơn, rất dễ gây bít tắc lỗ chân lông. Bên cạnh đó, thói quen cạo râu thường xuyên cùng việc tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời mà không dùng kem chống nắng càng khiến hàng rào bảo vệ da bị suy suyển, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập gây viêm nhiễm kéo dài và để lại di chứng sẹo lõm xơ hóa.

Không gian đón tiếp hiện đại, thoải mái tại Công ty TNHH Em giúp khách hàng nam gạt bỏ tâm lý e ngại khi đến thăm khám.

Hiểu được những rào cản tâm lý và đặc thù sinh học đó, Công ty TNHH Em Mây xây dựng một không gian đón tiếp hiện đại, thoải mái và biệt lập, giúp phái mạnh hoàn toàn gạt bỏ sự e ngại khi đến thăm khám. Tại đây, đội ngũ bác sĩ chuyên khoa luôn tiến hành soi da chuyên sâu và phân tích tình trạng tổn thương một cách tỉ mỉ để xác định chính xác mức độ xơ hóa của sẹo cũng như sức khỏe của nền da.

Dựa trên đặc thù da liễu phái mạnh, Công ty TNHH Em Mây thiết kế các phác đồ trị sẹo chuyên sâu kết hợp chăm sóc tối giản nhưng mang lại hiệu quả cao. Việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến chuẩn y khoa giúp triệt tiêu nhanh chóng các ổ viêm tầng sâu, kết hợp các giải pháp tái tạo bề mặt để giải phóng chân sẹo và lấp đầy các vùng sẹo rỗ hiệu quả.

Toàn bộ quy trình điều trị tại Công ty TNHH Em Mây được thiết kế gọn gàng, tối ưu thời gian nhằm phù hợp với lịch trình làm việc bận rộn của nam giới.

Đội ngũ y bác sĩ tại Công ty TNHH Em Mây thăm khám và thực hiện liệu trình điều trị chuyên sâu trong môi trường vô trùng.

Song song với các liệu trình chuyên sâu, các chuyên gia tại Công ty TNHH Em Mây hướng dẫn phái mạnh duy trì thói quen chăm sóc da khoa học tại nhà với ba bước căn bản gồm làm sạch sâu, dưỡng ẩm kiểm soát dầu và thoa kem chống nắng phổ rộng mỗi ngày.

Thực tế cho thấy, chăm sóc da và trị sẹo không phải là câu chuyện chạy theo xu hướng thẩm mỹ, mà là nhu cầu y khoa thiết yếu để bảo vệ sức khỏe. Việc lựa chọn đồng hành cùng Công ty TNHH Em Mây sẽ giúp phái mạnh chủ động khắc phục triệt để các tổn thương lâu năm, giữ vững phong độ, sự tự tin và diện mạo lịch lãm trong cuộc sống.