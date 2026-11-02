Ăn 2-3 quả hồng, người đàn ông 40 tuổi bị tắc ruột phải phẫu thuật

(VTC News) -

ThS.BS Nguyễn Văn Phúc, Trung tâm Phẫu thuật Gan mật - Tiêu hóa, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, người đàn ông 40 tuổi, trú tại Hải Phòng, tiền sử gan nhiễm mỡ, từng được chẩn đoán viêm dạ dày nhưng chưa có tiền sử phẫu thuật ổ bụng.

Trước khi xuất hiện triệu chứng trên, người bệnh ăn khoảng 2-3 quả hồng. Một ngày sau, người này đau bụng từng cơn, mức độ đau tăng dần nên đi khám. Bác sĩ chẩn đoán được chẩn đoán viêm dạ dày và điều trị ngoại trú nhưng tình trạng không cải thiện.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận tình trạng bụng chướng, đau vùng thượng vị, đau quặn từng cơn với mức độ tăng dần ở bệnh nhân. Đặc biệt, tình trạng bí trung đại tiện khiến ê-kíp nghi ngờ có tắc nghẽn đường tiêu hóa và chỉ định các thăm dò cần thiết. Kết quả chụp cắt lớp vi tính ổ bụng cho thấy nhiều khối bã thức ăn nằm trong lòng ruột non, gây tắc nghẽn.

Bác sĩ phẫu thuật cho BN (Ảnh: BVCC)

Trước nguy cơ tắc ruột kéo dài gây tổn thương thành ruột và các biến chứng nguy hiểm, ê-kíp quyết định phẫu thuật nội soi để kiểm tra và xử lý nguyên nhân.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện nhiều khối bã thức ăn nằm trong lòng ruột non, trong đó có một khối kích thước khoảng 5 cm và hai khối khác khoảng 4 cm, nằm cách nhau khoảng 50 cm. Các khối bã không thể tự di chuyển, gây bít tắc lòng ruột.

Qua trường hợp này, các bác sĩ cũng cảnh báo, tắc ruột do bã thức ăn xảy ra khi các thành phần thức ăn khó tiêu kết tụ thành khối trong đường tiêu hóa, sau đó di chuyển xuống ruột non và gây bít tắc lòng ruột. Đáng chú ý, một số loại thực phẩm chứa nhiều chất xơ khó tiêu và tannin (tanin) như quả hồng, đặc biệt là hồng còn xanh, hồng chát, có thể làm tăng nguy cơ hình thành bã thức ăn.

Tuy nhiên, không phải cứ ăn hồng là sẽ hình thành bã thức ăn trong dạ dày. Nguy cơ này phụ thuộc vào lượng thực phẩm tiêu thụ, khả năng nhai và tình trạng hoạt động của hệ tiêu hóa. Những người có nguy cơ cao hơn gồm người cao tuổi, trẻ nhỏ chưa nhai tốt, người có vấn đề về răng miệng, rối loạn vận động tiêu hóa hoặc từng phẫu thuật dạ dày.

Ngoài ra, thói quen ăn nhanh, nhai không kỹ, ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ khó tiêu hoặc trái cây có vị chát, nhất là khi bụng đói, cũng có thể làm tăng nguy cơ hình thành khối bã thức ăn.