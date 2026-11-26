(VTC News) -

Chiều 24/11, một số bài viết và hình ảnh về nghi vấn dụ dỗ để bắt cóc trẻ em tại xã Vĩnh Thuận (Hải Phòng) lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người hoang mang, sợ hãi nhắc nhở nhau về mối nguy hiểm khi con cái ra khỏi nhà. Đến tối cùng ngày, Công an TP Hải Phòng phát thông tin khẳng định không có vụ bắt cóc trẻ em nào xảy ra tại đó.

Sự việc trong clip được làm rõ: Một nhóm 5 người theo đạo Tin lành đi “cầu phước” ngang qua xã Vĩnh Thuận, thấy trời rét mà mấy cháu nhỏ mặc không đủ ấm thì thương cảm, muốn cho tiền nên gọi các cháu lại gần ô tô. Có cháu hoảng sợ và chạy về báo bố mẹ. Người lớn xung quanh nghi ngờ họ dụ dỗ để bắt cóc trẻ em nên đã hô hoán, tấn công nhóm người trên, gây áp lực đưa họ về UBND xã Vĩnh Thuận. Clip cho thấy ngay cả khi công an đã xuất hiện để giải quyết, vẫn có nhiều người cố xông vào đánh đập họ.

Người dân tập trung theo dõi vụ việc ở Vĩnh Thuận. (Ảnh cắt từ clip)

Vụ việc trên không chỉ là một sự hiểu lầm đáng tiếc mà còn phơi bày hiểm họa của thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội: Chúng có thể gieo rắc nỗi sợ, kích động đám đông và bào mòn niềm tin giữa người với người, đến mức ngay cả lòng tốt cũng bị nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ.

Từ một hành động tiếp cận trẻ em gây hiểu lầm, sự việc đã bị đẩy thành nghi vấn bắt cóc, kéo theo phản ứng mạnh mẽ của đám đông. Dù chưa được xác minh có hành vi phạm tội, nhóm người ấy đã phải đối mặt với sự hung hăng của đám đông; và thông tin về “vụ bắt cóc trẻ em” đã được lan truyền như thể đó là chuyện đã xảy ra.

Những lời kể, suy đoán, cảnh báo được chia sẻ nối tiếp nhau khiến nhiều phụ huynh hoảng sợ tuyên bố từ giờ đến cả việc cho con ra khoảng đất trống cạnh nhà đá bóng, họ cũng không dám nữa.

Tin giả gieo rắc nỗi sợ thật

Trên mạng xã hội, tốc độ lan truyền thông tin nhanh gấp nhiều lần tốc độ kiểm chứng. Một hình ảnh có thể được hàng nghìn người chia sẻ, hàng triệu người xem chỉ mấy chục phút, trong khi để xác định chuyện gì thực sự xảy ra, cơ quan chức năng có thể cần nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày. Trong khoảng thời gian ấy, những thông tin giả có thể đã tạo ra hậu quả thật.

Một vụ tấn công tương tự diễn ra tại ở xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cũ (nay thuộc TP Hải Phòng) tháng 7/2017. Cho rằng nhóm người đi chiếc Fortuner vào làng định bắt cóc trẻ em, một số người dân hô hào bao vây, đập xe rồi đốt cháy trơ khung, gần 100 cán bộ, chiến sỹ công an được cử đến giải quyết vụ việc. Lãnh đạo xã cho biết mấy người trên chiếc xe vào làng để tìm mua gỗ.

Cùng tháng, tại một làng ở Quảng Bình, hai người đàn ông đi xe máy đến tiếp thị phun thuốc diệt muỗi bị truy hỏi gắt gao vì nghi có ý đồ bắt cóc trẻ em. Họ bỏ đi thì ngay lập tức bị vây đánh.

Cũng trong tháng 7/2017, hai người phụ nữ bán tăm ở Sóc Sơn, Hà Nội khi tiếp cận chào hàng một cháu nhỏ đã bị tấn công gây thương tích nặng. Sau tiếng hô “bắt cóc trẻ em” là trận đánh hội đồng khiến một người ngất tại chỗ, một người máu chảy đầy mặt.

Chiếc ô tô Fortuner bị đốt cháy trơ khung vì người trên xe bị nghi ngờ bắt cóc trẻ em. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Nỗi sợ của trước nguy cơ trẻ em bị bắt cóc, dụ dỗ hay xâm hại là chính đáng và cần thiết. Bản năng bảo vệ con cháu khiến người ta đặc biệt nhạy cảm với những thông tin liên quan đến an toàn của trẻ. Nhưng cảnh giác dựa trên thông tin xác thực khác hoàn toàn với hoảng sợ vì lời đồn chưa được kiểm chứng.

Khi thông tin gây sợ hãi xuất hiện trên mạng, nhiều người có xu hướng chia sẻ ngay vì nghĩ rằng cảnh báo thừa còn hơn bỏ sót. Họ không có ý đồ xấu, nhưng lời cảnh báo thiếu căn cứ có thể gây hại, bất kể việc phát tán xuất phát từ động cơ gì.

Thông tin qua mỗi lần chia sẻ lại được thêm thắt, diễn giải theo suy đoán cá nhân. Một hành động chưa rõ mục đích được kể thành hành vi đáng ngờ; một nghi vấn được nâng thành lời khẳng định; một câu chuyện chưa được xác minh lại được đặt trong bối cảnh của những vụ việc nghiêm trọng từng xảy ra ở nơi khác.

Người đọc tiếp nhận tất cả như những mảnh ghép của một mối đe dọa đang đến gần. Cứ như vậy, nỗi sợ được nuôi dưỡng bằng những thông tin chưa được xác thực. Người ta không còn phân biệt rõ đâu là sự việc đã được chứng minh, đâu là nhận định cá nhân, đâu chỉ là lời đồn. Việc một thông tin xuất hiện dày đặc trên nhiều tài khoản cũng dễ tạo cảm giác rằng nó chắc chắn đúng.

Trong tâm lý học xã hội, hiện tượng con người bị cuốn vào nỗi sợ và phản ứng tập thể trước một mối đe dọa được phóng đại được nhắc đến bằng khái niệm “moral panic” (hoảng loạn đạo đức hay hoảng loạn xã hội), tức một sự việc, nhóm người hoặc hành vi bị nhìn nhận như mối nguy hiểm lớn đối với cộng đồng, khiến sự lo ngại và phản ứng xã hội bị đẩy lên quá mức.

Mạng xã hội với khả năng lan truyền tức thời có thể khiến những cơn hoảng loạn như vậy bùng phát nhanh hơn. Đặc biệt, các chủ đề liên quan đến trẻ em, tội phạm, bạo lực, an toàn gia đình thường dễ gây cảm xúc mạnh. Khi nỗi sợ được kích hoạt, người ta có thể phản ứng trước khi kịp suy nghĩ, tin trước khi kịp kiểm chứng và phán xét trước khi biết sự thật.

Vụ việc ở Vĩnh Thuận cho thấy hậu quả của quá trình ấy không chỉ nằm trên màn hình điện thoại. Nỗi sợ được tạo ra từ những thông tin chưa được xác minh đã đi ra đời thực, biến thành hành động vây giữ, tấn công những người bị nghi ngờ.

Hậu quả sâu xa, đáng buồn hơn của những cơn hoảng loạn vì tin tức thiếu kiểm chứng là sự bào mòn niềm tin giữa con người với con người, dẫn đến sợ làm việc tốt vì sợ bị hiểu lầm, bị liên lụy, như câu chuyện vừa xảy ra ở Vĩnh Thuận. Đây là tổn thất vô hình nhưng rất lớn.

Đừng nhân danh cảnh giác để tiếp tay cho tin đồn

Mạng xã hội không có lỗi khi cung cấp không gian để người dân chia sẻ thông tin, cảnh báo nguy cơ và bảo vệ nhau. Vấn đề nằm ở cách con người sử dụng không gian ấy. Một thông tin chưa được kiểm chứng nếu được chia sẻ với lời lẽ khẳng định, giật gân, kích động có thể gây hậu quả nghiêm trọng không ngờ.

Đặc biệt, những nội dung liên quan đến tội phạm và trẻ em cần được tiếp nhận, xử lý hết sức thận trọng. Khi phát hiện một người có hành vi đáng ngờ, người dân có thể ghi nhận thông tin, bảo vệ trẻ em khỏi tình huống nguy hiểm và thông báo ngay cho cơ quan công an. Nhưng không nên tự ý kết luận người đó là tội phạm, càng không nên kích động đám đông xét xử người khác bằng cảm xúc.

Với người sử dụng mạng xã hội, đôi khi trách nhiệm cộng đồng đơn giản chỉ là dừng lại vài phút trước khi nhấn nút chia sẻ. Thông tin này đến từ đâu? Đã có cơ quan chức năng xác nhận chưa? Nội dung đang phản ánh sự việc hay chỉ là suy đoán của người đăng? Nếu chưa rõ, đừng biến nghi vấn thành lời khẳng định, không tiếp tay phát tán những cảnh báo có thể gây hoảng loạn.

Một nút chia sẻ tưởng như vô hại có thể góp phần đẩy một người vào tình thế nguy hiểm, khiến một gia đình sống trong sợ hãi hoặc làm tổn thương danh dự của những người không có lỗi.

Vụ việc ở Vĩnh Thuận sẽ bị quên rất nhanh, nhưng bài học từ nó không nên bị bỏ qua. Trong thời đại mà tin đồn dễ đi xa hơn sự thật, mỗi người cần học cách tỉnh táo trước thông tin, kiềm chế cảm xúc và tôn trọng nguyên tắc không kết tội khi chưa có bằng chứng.