(VTC News) -

Nói về thông tin có vụ bắt cóc trẻ em xảy ra tại xã Vĩnh Thuận (Hải Phòng) mà mạng xã hội đang lan truyền, tối 24/11, Công an TP Hải Phòng cho biết vào chiều cùng ngày, nhóm 5 người theo đạo Tin Lành đi cầu phước ngang qua xã Vĩnh Thuận thì thấy có mấy cháu nhỏ mặc không đủ ấm trong thời tiết lạnh. Họ cảm thấy thương, có ý định cho tiền nên đã gọi các cháu lại gần ô tô.

Các cháu hoảng sợ và chạy về báo bố mẹ. Chính vì vậy, người dân xung quanh nghi ngờ đây là nhóm bắt cóc trẻ em nên đã hô hoán, tấn công nhóm người trên, gây áp lực đưa họ về UBND xã Vĩnh Thuận.

Nhiều người dân kéo đến trụ sở Công an xã theo dõi sự việc.

Những hình ảnh, clip ghi lại sự việc này được một số người đăng tải trên mạng xã hội với nội dung: Một nhóm người lạ làm quen và cho tiền một số trẻ em ở khu vực xã Vĩnh Thuận, nghi có dấu hiệu dụ dỗ để bắt cóc trẻ em, nhiều người dân dẫn giải nhóm này về trụ sở Công an xã Vĩnh Thuận. Những người đăng clip cũng cảnh báo các bậc phụ huynh chú ý đến việc quản lý con nhỏ khi đi ra ngoài đường.

Công an TP Hải Phòng khẳng định tình huống ở xã Vinh Thuận không phải là vụ bắt cóc trẻ em và lý giải sự hiểu lầm như trên.