Bắt kẻ mang súng đột nhập vào nhà dân ở TP.HCM cướp tài sản

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vừa truy xét, bắt giữ Nguyễn Tuấn Anh (SN 1999, thường trú xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai; hiện ở phường Thủ Đức) - kẻ dùng súng đột nhập một nhà dân trên địa bàn phường An Khánh, khống chế những người trong gia đình nhằm cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 5h30 ngày 9/9, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận thông tin về vụ việc. Ngay sau đó, Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường An Khánh và các đơn vị nghiệp vụ liên quan khẩn trương triển khai lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy xét, bắt giữ đối tượng gây án.

Nguyễn Tuấn Anh bị lực lượng Công an TP.HCM bắt giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Chỉ hơn 3 giờ sau, đến 9h cùng ngày, lực lượng Công an bắt giữ được Nguyễn Tuấn Anh. Qua điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định Tuấn Anh đầu tư tiền ảo thất bại, nợ người thân, bạn bè khoảng 1,3 tỷ đồng nên nảy sinh ý định cướp tài sản để có tiền trả nợ.

Qua mạng xã hội, Tuấn Anh phát hiện nạn nhân thường xuyên đăng tải hình ảnh về nhà ở, phương tiện và cuộc sống cá nhân. Cho rằng gia đình có điều kiện kinh tế, đối tượng lựa chọn đây là mục tiêu gây án.

Sau đó, Tuấn Anh chuẩn bị 2 khẩu súng ngắn cùng nhiều viên đạn, khảo sát khu vực nhà nạn nhân và thuê ô tô làm phương tiện tẩu thoát.

Tối 7/9, Tuấn Anh đến khu vực nhà nạn nhân, đậu xe tại vị trí không có camera và tìm cách tiếp cận theo đường sông. Tuy nhiên, nhận thấy thời điểm chưa thuận lợi, hắn rời đi.

Tối 8/9, kẻ này tiếp tục đến gần nhà nạn nhân, ẩn nấp chờ thời cơ. Khoảng 0h30 ngày 9/9, Tuấn Anh leo tường vào nhà, chờ mọi người ngủ rồi cầm súng đi qua các phòng tìm tài sản.

Khi bị gia đình phát hiện, Tuấn Anh dùng súng khống chế, uy hiếp và yêu cầu mở két sắt. Các thành viên trong gia đình nói chuyện, thuyết phục đối tượng. Lợi dụng lúc hắn sơ hở, các thành viên trong gia đình thoát ra ngoài và thông báo cho cơ quan chức năng.

Khi đó, Tuấn Anh chưa lấy được tài sản, nổ súng để tìm đường tẩu thoát khiến một người trong gia đình bị thương nhẹ.

Qua khám xét, cơ quan Công an thu giữ 2 khẩu súng rulo, 14 viên đạn và 5 vỏ đạn. Kết quả giám định bước đầu xác định 2 khẩu súng rulo và 3 viên đạn chì là vũ khí quân dụng.

Cơ quan Công an làm việc với Nguyễn Tuấn Anh.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 10/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tuấn Anh.

Cơ quan Công an tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ toàn bộ hành vi của đối tượng và nguồn gốc số súng, đạn thu giữ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân thận trọng khi đăng tải công khai trên mạng xã hội các hình ảnh, thông tin thể hiện tài sản có giá trị, nơi ở, lịch trình sinh hoạt và thông tin về các thành viên trong gia đình.

Theo Công an TP.HCM, những dữ liệu tưởng chừng đơn giản này có thể bị các đối tượng xấu thu thập, phân tích để lựa chọn mục tiêu, theo dõi quy luật sinh hoạt và chuẩn bị phương thức thực hiện hành vi phạm tội.