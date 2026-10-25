Kẻ trộm tài sản doanh nghiệp bỏ trốn từ Quảng Trị bị bắt ở TP.HCM

(VTC News) -

Công an phường Đồng Sơn (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Chánh Hưng, Công an TP.HCM bắt giữ Lê Minh Hải - người đang bị truy nã về tội trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 8/2025, Lê Minh Hải thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại tổng hợp Lộc Đại Phát (địa chỉ tại Tổ dân phố Thuận Phước, phường Đồng Sơn).

Lê Minh Hải được đưa về trụ sở cơ quan công an để làm việc, lấy lời khai. (Ảnh: Công an phường Đồng Sơn)

Sau quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố Lê Minh Hải về tội trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, sau đó, Hải bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 27/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định truy nã đối với Lê Minh Hải.

Theo cơ quan công an, trong quá trình trốn nã, Hải thường xuyên thay đổi nơi ở, hạn chế liên lạc và tìm cách che giấu tung tích.

Tuy nhiên, Công an phường Đồng Sơn vẫn bám sát địa bàn, kiên trì xác minh, xây dựng phương án, tổ chức lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ phù hợp, bảo đảm bí mật, an toàn và đúng quy định.

Đến ngày 24/10, Công an phường Đồng Sơn phối hợp các lực lượng liên quan bắt giữ thành công Lê Minh Hải khi hắn đang lẩn trốn tại phường Chánh Hưng (TP.HCM).

Quá trình bắt giữ được lực lượng công an thực hiện khẩn trương, chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ, đối tượng và người dân.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, Lê Minh Hải được bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.