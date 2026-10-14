Khởi tố kẻ sát hại bạn gái vì bị đòi chia tay

(VTC News) -

Ngày 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thông tin, cơ quan đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Minh Phúc (Sinh năm 2000, trú thôn Ia Lâm, xã Ia Ly; Chỗ ở hiện tại: Hẻm 43 Trần Nhật Duật, phường Diên Hồng) về tội “Giết người”

Phúc là nghi phạm đột nhập ký túc xá và xuống tay dã man với nữ sinh viên người Lào trong cơn ghen cuồng loạn.

Phạm Minh Phúc tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai)

Theo điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai, vào khoảng tháng 9/2024, thông qua mạng xã hội Facebook, Phạm Minh Phúc quen biết và nảy sinh tình cảm với chị S.K (Sinh năm 2006, quốc tịch Lào, sinh viên đang theo học tại Phân hiệu trường Đại học Lâm Nghiệp tại Gia Lai).

Tuy nhiên thời gian gần đây, giữa hai người liên tục phát sinh mâu thuẫn vì Phúc cho rằng chị S.K có người yêu mới nên Phúc sinh lòng ghen tuông, bực tức.

Đến tối 12/10, sau khi nhậu cùng bạn bè, Phúc nảy sinh ý định đi tìm chị S.K để đe dọa, ép nạn nhân xin lỗi và nối lại tình cảm. Sau đó đến khoảng 21h30 cùng ngày, Phúc đã đến kí túc xá Phân hiệu Đại học Lâm Nghiệp (địa chỉ số 02 Võ Nguyên Giáp, phường Hội Phú).

Tại đây Phúc thấy cửa phòng chị S.K đóng kín nên đã nhặt gạch đập vỡ kính để mở khóa, xông thẳng vào bên trong. Tại đây, Phúc bắt chị S.K phải xin lỗi rồi rút con dao giấu sẵn trong người, đâm liên tiếp nhiều nhát vào người nạn nhân.

Sau khi gây án, Phúc nhanh chóng tháo chạy khỏi hiện trường, chị S.K được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ và triển khai lực lượng truy xét. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tích cực vận động Phạm Minh Phúc ra trình diện.

Ngày 13/10, Phạm Minh Phúc đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi tội ác. Đồng thời Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phúc.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ án. Đồng thời, lực lượng Công an đang tham mưu các thủ tục phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Lào tại TP. Đà Nẵng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho phía bị hại cũng như gia đình nạn nhân theo đúng quy định.