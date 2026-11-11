Cao Bằng: Bắt giữ nhóm lừa đảo 'chạy' viên chức giáo dục, hét giá 300 triệu đồng

(VTC News) -

Ngày 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa phát hiện đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức “chạy điểm”, “chạy đỗ” trong kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2026.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này có 4 người, gồm Triệu Thị Tuyết (SN 1981), trú tại phường Tân Giang; Hà Thị Lệ (SN 1981), trú tại phường Nùng Trí Cao; Nông Thị Bông (SN 1991), trú tại xã Hạnh Phúc và Hoàng Ngọc Thái (SN 1976), trú tại xã Phục Hòa.

Từ trái qua phải các đối tượng: Nông Thị Bông, Hoàng Ngọc Thái, Hà Thị Lệ, Triệu Thị Tuyết tại cơ quan Công an. (Ảnh Công an Cao Bằng).

Lợi dụng nhu cầu tìm kiếm việc làm và tâm lý lo lắng thi trượt của các thí sinh, những kẻ này đưa ra thông tin gian dối về việc có quan hệ với người trong Sở Nội vụ, có khả năng can thiệp kết quả kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2026.

Để tạo lòng tin, các đối tượng cam kết “bảo đảm đỗ 100%”, đồng thời hứa hoàn trả tiền nếu thí sinh không trúng tuyển. Thông qua nhiều tầng môi giới, nhóm này thu tiền của các thí sinh với mức giá từ 200-300 triệu đồng mỗi hồ sơ, sau đó phân chia khoản chênh lệch để hưởng lợi.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Hà Thị Lệ đã nhận 6,515 tỷ đồng từ 33 trường hợp; Nông Thị Bông nhận 2,735 tỷ đồng; Hoàng Ngọc Thái thu gom 3,19 tỷ đồng.

Đáng chú ý, để che giấu hành vi, những kẻ này còn yêu cầu những người liên quan xóa tin nhắn và tài liệu có nội dung giao dịch.

Trong các ngày 27 và 28/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã khám xét, thu giữ nhiều hồ sơ, giấy tờ, sổ ghi chép, chứng từ giao dịch ngân hàng và thiết bị lưu trữ dữ liệu phục vụ điều tra.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng người, xác minh các cá nhân liên quan và xác định đầy đủ số tiền bị chiếm đoạt để xử lý theo quy định pháp luật.