(VTC News) -

Tham dự và chung vui với tổ dân phố số 17, ông Nguyễn Duy Tuyến, Phó Chủ tịch UBND phường, ông Hoàng Văn Phiên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cam Đường đã cùng người dân ôn lại truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026.

Nhiều hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian được tổ chức tại các khu phố phường Cam Đường.

Tổ dân phố 17 hiện có 585 hộ với 2.084 nhân khẩu, gồm 5 dân tộc cùng sinh sống. Chi bộ có 82 đảng viên, là hạt nhân lãnh đạo, cùng Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể vận động Nhân dân đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.

Lãnh đạo phường Cam Đường trao quà cho tổ dân phố số 17.

Điểm nổi bật trong đời sống khu dân cư là phong trào xây dựng gia đình văn hóa, phát triển các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng sôi nổi. Năm 2026, tổ dân phố có 582/585 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, đạt 99,5%. Các câu lạc bộ văn nghệ, dân vũ, thể thao duy trì hoạt động thường xuyên, trở thành sân chơi gắn kết các thế hệ.

Người dân TDP 17 đã đóng góp hơn 42 triệu đồng xây dựng hai tuyến đường cờ Tổ quốc với 226 cột cờ; riêng tuyến đường dân sinh tổ 11, người dân đóng góp vật liệu trị giá khoảng 14 triệu đồng và 115 ngày công để đổ mới, sửa chữa đường bê tông.

Khu dân cư vận động 60 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đề xuất hỗ trợ xây nhà mới cho ông Lý Văn Súng; phối hợp sửa chữa nhà ở, hệ thống điện và lắp quạt trần cho gia đình bà Đỗ Thị Loan với tổng trị giá 30 triệu đồng. Đồng thời, trao 9 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thăm hỏi 14 gia đình có công với cách mạng.

Phường Cam Đường trao quà cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Dự ngày hội tại tổ dân phố số 25 và 29, ông Hoàng Văn Phiên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cam Đường cùng với Nhân dân đã ôn lại truyền thống và đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Tổ dân phố số 25 có 399 hộ với 1.419 nhân khẩu. Năm 2026, toàn tổ có 392 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, chăm lo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường được duy trì, góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh, hạnh phúc.

Phường Cam Đường tặng quà cho các gia đình văn hóa tiêu biểu trên địa bàn.

Năm 2026, tổ dân phố số 29 đã đạt nhiều kết quả trong xây dựng khối đại đoàn kết, phát triển kinh tế - xã hội và triển khai các phong trào thi đua yêu nước. Toàn tổ có 479/488 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, trong đó có 10 hộ gia đình tiêu biểu. Đáng chú ý, Nhân dân đã đóng góp hơn 1.000 ngày công lao động tham gia vệ sinh môi trường, chỉnh trang khu dân cư; tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội và giữ gìn an ninh trật tự.

Ông Hoàng Văn Phiên đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của các tổ dân phố, đồng thời đề nghị cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Các hoạt động văn nghệ, giao lưu góp phần thắt chặt tình cảm, đoàn kết trong khu phố.

Trong ngày 14 và 15/11, không khí Ngày hội càng thêm phần sôi nổi trên toàn địa bàn phường Cam Đường với nhiều chuỗi hoạt động thi đua yêu nước thiết thực.

Tại tổ dân phố số 26, bên cạnh phần ôn lại truyền thống là các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao sôi động, biểu dương 47 cá nhân, gia đình tiêu biểu và trao 6 suất quà với tổng trị giá 6,5 triệu đồng cho hoàn cảnh khó khăn, Ủy ban MTTQ phường cũng trao 5 suất quà cho các cháu là con em hộ cận nghèo.

Tại tổ dân phố số 27, với 445 hộ đạt 100% danh hiệu gia đình văn hóa và không còn hộ nghèo, tuyên dương 132 học sinh có thành tích xuất sắc, ngày hội đã diễn sôi nổi với các giải đấu Pickleball, trò chơi dân gian và màn ra mắt Câu lạc bộ văn nghệ - thể thao.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp để cán bộ, đảng viên và Nhân dân gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình cảm khối phố, tiếp tục phát huy tinh thần đồng thuận, chung sức xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, xây dựng phường Cam Đường ngày càng phát triển, giàu bản sắc.