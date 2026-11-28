(VTC News) -

Giữa vùng Bắc Cực hoang sơ của Na Uy, một đường hầm dẫn sâu vào lòng núi, nơi lưu trữ hơn một triệu mẫu hạt giống được gửi đến từ các ngân hàng gene trên khắp thế giới. Chúng đại diện cho nguồn tài nguyên cây trồng đa dạng mà con người đã gìn giữ và phát triển qua hàng nghìn năm.

Được mệnh danh là “kho hạt giống ngày tận thế”, Svalbard được xây dựng nhằm bảo vệ nguồn gene cây trồng trước những mối đe dọa như biến đổi khí hậu, chiến tranh và các thảm họa có thể ảnh hưởng đến an ninh lương thực toàn cầu.

Cổng vào Kho hạt giống toàn cầu Svalbard. (Ảnh: NordGen)

Kho dự trữ hàng thế kỷ

Đi vào hoạt động năm 2008, Svalbard là dự án do Chính phủ Na Uy quản lý và tài trợ phần lớn kinh phí, phối hợp với Trung tâm Tài nguyên Di truyền Bắc Âu (NordGen) và tổ chức phi lợi nhuận Crop Trust có trụ sở tại Đức.

Đến nay, các ngân hàng gene tại hơn 100 quốc gia đã gửi mẫu hạt giống đến công trình này.

Bên trong kho là hàng nghìn giống cây lương thực thiết yếu như lúa gạo, lúa mì, ngô, lúa mạch và các loại đậu, bao gồm nhiều giống bản địa và cổ xưa. Một số giống có khả năng chống chịu tốt hơn trước các loại bệnh hiện nay, mở ra cơ hội phát triển những giống cây trồng thích nghi với tình trạng nóng lên toàn cầu.

Bên trong kho Svalbard là hàng nghìn giống cây lương thực thiết yếu. (Ảnh: NordGen)

Một ngân hàng gene tại Guatemala thậm chí gửi đến hạt giống teosinte, loài cỏ hoang dại được xem là tổ tiên của cây ngô hiện đại. Ngoài cây lương thực, Svalbard còn lưu trữ hạt giống ô liu, ớt và nhiều loài cây dược liệu.

Mỗi mẫu hạt giống được bổ sung đều làm phong phú nguồn vật liệu di truyền phục vụ công tác chọn tạo giống trong tương lai, giúp các nhà khoa học ứng phó với những thách thức mà hiện nay con người có thể chưa biết đến.

Nhiệt độ bên trong kho được duy trì ổn định ở khoảng -18°C, cho phép hạt giống giữ khả năng nảy mầm trong nhiều thập kỷ, thậm chí hàng thế kỷ. Vị trí xây dựng công trình cũng được lựa chọn để bảo đảm khả năng bảo tồn hạt giống ngay cả khi nguồn cung cấp điện gặp sự cố.

Fuad Gasi, điều phối viên của Svalbard, ví công trình này như một hệ thống dự phòng an toàn tối thượng cho nguồn gene cây trồng của thế giới.

Các ngân hàng gene đủ điều kiện có thể gửi hạt giống đến Svalbard miễn phí. Đặc biệt, dù được lưu trữ tại Na Uy, các mẫu hạt giống vẫn thuộc quyền sở hữu của ngân hàng gene gửi chúng và có thể được thu hồi bất cứ lúc nào.

Các hạt giống mới được đưa vào kho Svalbard ba lần mỗi năm và trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt. (Ảnh: NordGen)

Bảo vệ nguồn lương thực trước thảm họa

Không chỉ được xây dựng để đề phòng những kịch bản thảm họa trong tương lai, Svalbard đã chứng minh giá trị thực tế khi giúp bảo tồn nguồn giống tại những khu vực xảy ra xung đột.

Không lâu sau khi công trình đi vào hoạt động, một ngân hàng gene tại Aleppo, Syria, thuộc Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Nông nghiệp ở các vùng khô hạn (ICARDA), gửi đến Svalbard nhiều mẫu hạt giống có ý nghĩa quan trọng đối với nền nông nghiệp địa phương.

Trong cuộc nội chiến Syria sau đó, ngân hàng gene này bị cướp phá và phá hủy, khiến nguồn hạt giống tại đây bị mất. Nhờ các mẫu được lưu trữ tại Svalbard trước chiến tranh, ICARDA có thể thành lập những ngân hàng gene mới tại Morocco và Lebanon.

Nhân viên vận chuyển hạt giống mới vào kho. (Ảnh: NordGen)

Tháng 6 vừa qua, Svalbard tiếp tục tiếp nhận 982 mẫu hạt giống thuộc 19 loại cây trồng từ Sudan. Việc đưa số hạt giống này ra khỏi vùng xung đột gặp nhiều khó khăn, song các nhà khoa học địa phương vẫn nỗ lực thực hiện nhằm bảo vệ tương lai ngành nông nghiệp đất nước khi hòa bình được lập lại.

Điều phối viên Gasi cho biết giá trị của Svalbard không chỉ nằm ở khả năng bảo quản hạt giống mà còn ở tinh thần hợp tác quốc tế và tầm nhìn dài hạn của nhân loại.

“Tôi nhận ra mình đang ở sâu trong lòng một ngọn núi, tại một trong những nơi hẻo lánh nhất Trái Đất. Bao quanh tôi là những thùng chứa đến từ hơn 100 quốc gia, lưu giữ tài sản trí tuệ mà con người đã tạo ra trong hàng nghìn năm, tất cả tập trung tại một nơi”, ông Gasi chia sẻ.

Ông Gasi cho rằng tên gọi “kho hạt giống ngày tận thế” chưa phản ánh đầy đủ ý nghĩa của công trình. Bên cạnh việc chuẩn bị cho những kịch bản tồi tệ nhất, Svalbard còn góp phần thúc đẩy nghiên cứu, bảo tồn đa dạng di truyền và tăng cường hợp tác quốc tế.

Thay vì là một kho lưu trữ chờ ngày tận thế, ông Gasi muốn Svalbard được nhìn nhận như một “kho lưu trữ sống”, nơi gìn giữ những cơ hội phát triển nền nông nghiệp của các thế hệ tương lai.