Những món đồ cũ viết tiếp hành trình yêu thương

(VTC News) -

Đến Phiên chợ Xanh ECOMeDAY, Đỗ Hà Phương Trúc, học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, đóng góp quần áo và đồ chơi của bản thân cùng gia đình. Điều khiến Trúc vui nhất là nhìn thấy những em nhỏ hào hứng lựa chọn các món đồ chơi đã qua sử dụng.

“Dù không phải đồ mới hoàn toàn, mọi người vẫn rất trân trọng, xem xét kỹ từng món. Điều đó khiến em cảm thấy việc quyên góp của mình thực sự có ý nghĩa”, Trúc chia sẻ với Báo Điện tử VTC News.

Trong khi đó, Nguyễn Ngọc Bảo Châu, học sinh Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, quyên góp nhiều sách, truyện. Em mong những món đồ đã qua sử dụng tiếp tục phát huy giá trị. Những trang sách từng đồng hành với em nay có cơ hội đến tay người đọc mới, thay vì nằm yên trên giá sách.

Nguyễn Ngọc Bảo Châu quyên góp nhiều sách, truyện với mong muốn những món đồ đã qua sử dụng tiếp tục phát huy giá trị.

Trao đồ cũ, gửi yêu thương

Phiên chợ Xanh ECOMeDAY là hoạt động do Câu lạc bộ ECOMe của nhóm học sinh THPT tại Hà Nội khởi xướng, phối hợp cùng Câu lạc bộ Sinh viên Tình nguyện Trường Đại học Giao thông Vận tải tổ chức vào ngày 31/10.

Với thông điệp “Trao đồ cũ, gửi yêu thương”, dự án thu gom sách vở, quần áo, đồ dùng học tập, ba lô, giày dép và các vật dụng còn sử dụng được, sau đó phân loại để bán gây quỹ hoặc trao tặng người có hoàn cảnh khó khăn.

Những cuốn sách, truyện được quyên góp tại phiên chợ, góp phần lan tỏa văn hóa đọc, giảm lãng phí và gây quỹ thiện nguyện.

Lê Minh Sơn, học sinh lớp 11 Trường Liên cấp Newton, tham gia phiên chợ với mong muốn góp thêm nguồn lực cho các hoạt động thiện nguyện vùng cao.

Từng có dịp đến những vùng còn nhiều khó khăn, tận mắt chứng kiến cuộc sống thiếu thốn của người dân, Sơn càng cảm nhận rõ ý nghĩa của việc sẻ chia. Nam sinh cho biết những bộ quần áo, cuốn sách hay vật dụng còn tốt, dù không còn cần thiết với người này, vẫn có thể trở thành món quà thiết thực đối với người khác.

Bởi vậy, việc quyên góp không chỉ giúp những món đồ cũ tiếp tục được sử dụng mà còn là cách để các bạn trẻ gửi gắm sự quan tâm tới những hoàn cảnh kém may mắn.

Lê Minh Sơn (giữa) giới thiệu các món đồ với khách tham quan phiên chợ, góp phần gây quỹ thiện nguyện và lan tỏa lối sống xanh.

Không chỉ quyên góp những món đồ của bản thân, Nguyễn Tống Gia Minh, học sinh lớp 12 Trường Liên cấp Newton, còn chủ động liên hệ, vận động các đơn vị đóng góp những sản phẩm tồn kho như sách tập tô, quần áo đồng phục và túi xách.

Những vật dụng chưa tìm được người sử dụng, thay vì tiếp tục nằm trong kho, có thêm cơ hội đến tay người cần thông qua phiên chợ. Hoạt động của Minh cũng cho thấy sự sẻ chia không nhất thiết bắt đầu từ những món đồ sẵn có, mà còn có thể đến từ việc chủ động kết nối các nguồn lực để hạn chế lãng phí và tạo thêm giá trị cho cộng đồng.

Nguyễn Tống Gia Minh tích cực vận động quyên góp sách vở, quần áo và đồ dùng còn giá trị sử dụng.

Lan tỏa thói quen sống xanh

Nguyễn Cao Xuân Phúc, học sinh lớp 12 Lý chuyên Nguyễn Huệ, người sáng lập ECOMe, cho biết ý tưởng tổ chức chương trình cũng bắt nguồn từ những chuyến đi trải nghiệm tại các vùng khó khăn. Chứng kiến điều kiện sinh hoạt còn thiếu thốn, Phúc muốn kết hợp hoạt động hỗ trợ cộng đồng với việc khuyến khích tái sử dụng đồ dùng, giảm lãng phí.

Bản thân Phúc mang đến phiên chợ một số bộ quần áo và chiếc bình giữ nhiệt để bán gây quỹ. Nam sinh cho rằng những hoạt động như vậy có thể giúp người trẻ quan tâm hơn đến tác động môi trường trong mỗi quyết định mua sắm.

Sinh viên thích thú với những món đồ tại phiên chợ.

Trần Văn Công, Trưởng ban Đối ngoại Câu lạc bộ Sinh viên Tình nguyện Trường Đại học Giao thông Vận tải, cho biết nhiều món đồ được quyên góp vẫn khá mới. Các tình nguyện viên kiểm tra, phân loại để những vật dụng còn tốt tiếp tục được sử dụng, trong khi đồ không đạt yêu cầu được tách riêng để xử lý phù hợp.

“Những món đồ có thể đã cũ với người này nhưng lại là đồ mới với người khác. Chúng sẽ có một hành trình mới khi đến tay người cần”, Công chia sẻ.

Dự án ECOMeDAY không chỉ là hoạt động thiện nguyện mà còn góp phần lan tỏa lối sống xanh trong giới trẻ.

Theo kế hoạch của dự án, ngoài khoản tiền gây quỹ, những vật dụng phù hợp còn được lựa chọn để trao tặng trực tiếp cho trẻ em và người mù có hoàn cảnh khó khăn, trên cơ sở xác định nhu cầu thực tế của người nhận.

Không chỉ tạo thêm nguồn lực cho hoạt động thiện nguyện, phiên chợ còn khuyến khích học sinh nhìn nhận lại thói quen tiêu dùng. Thay vì bỏ đi những món đồ không còn cần thiết, các em có thể giữ gìn, trao đổi hoặc quyên góp để kéo dài thời gian sử dụng, góp phần hạn chế rác thải.

“Sau hoạt động này, em nhận ra mình cần trân trọng và giữ gìn những món đồ đã có hơn, bởi một món đồ không còn phù hợp với mình vẫn có thể mang lại niềm vui cho người khác”, Phương Trúc chia sẻ.