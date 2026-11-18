Cây dược liệu bản địa mở sinh kế tiền tỷ cho đồng bào Ê Đê
Từ những rẫy mía, mì thu nhập bấp bênh, người Ê Đê ở vùng miền núi Khánh Hòa đang thử hướng đi mới với cây xáo tam phân, kỳ vọng nâng thu nhập và giữ đất sản xuất.
Hàng nghìn tăng ni, phật tử cung nghinh bảo vật bằng vàng độc nhất Việt Nam
Ngày 17/11, hàng nghìn người tập trung ở trung tâm đô thị Vinh (Nghệ An) để theo dõi lễ cung nghinh Hộp đựng xá lị Tháp Nhạn - Bảo vật quốc gia độc bản bằng vàng.
Cận cảnh 15 thửa đất ven hồ như khu nghỉ dưỡng của người có nghệ danh Lý Nhã Kỳ
15 thửa đất rộng gần 4,4ha quanh hồ Sông Ray (TP Đồng Nai) đứng tên người có nghệ danh Lý Nhã Kỳ xuất hiện một số công trình, hiện địa phương đã vào cuộc kiểm tra.
Khám phá quy trình biến rác thành điện tại nhà máy nghìn tỷ ở Ninh Bình
Nhà máy điện rác Greenity Nam Định (tỉnh Ninh Bình) sẵn sàng vận hành, được kỳ vọng góp phần giải quyết bài toán rác thải và thúc đẩy phát triển kinh tế xanh.
Bên trong nhà máy điện rác 1.760 tỷ đồng ở Ninh Bình sẵn sàng vận hành
Nhà máy điện rác Greenity Nam Định (tỉnh Ninh Bình) sẵn sàng vận hành, được kỳ vọng góp phần giải quyết bài toán rác thải và thúc đẩy phát triển kinh tế xanh.
Lào Cai: Phường Cam Đường xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh
Trong không khí vui tươi các tổ dân phố phường Cam Đường (Lào Cai) đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết gắn Ngày Văn hóa Việt Nam với nhiều hoạt động thiết thực.
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