Số ca tử vong do đột quỵ ở Việt Nam tăng gấp đôi sau 4 năm

(VTC News) -

Theo báo cáo Thực trạng và xu hướng nguyên nhân tử vong tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025 do Cục Thống kê công bố mới đây, đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong nhóm bệnh tuần hoàn. Đáng chú ý, số người tử vong vì căn bệnh này tăng nhanh trong những năm gần đây, đặc biệt vào năm 2025.

Cụ thể, trong 5 năm, Việt Nam ghi nhận 109.400 trường hợp tử vong do đột quỵ, chiếm khoảng 60% tổng số ca tử vong liên quan đến bệnh tuần hoàn. Số ca tử vong tăng từ 16.000 trường hợp năm 2021 lên 33.100 trường hợp năm 2025, tức tăng hơn hai lần chỉ sau 4 năm.

Tính chung, các bệnh lý hệ tuần hoàn gây ra 179.800 ca tử vong trong giai đoạn này, chiếm khoảng 10% tổng số trường hợp tử vong do bệnh tật được đăng ký khai tử. Đây là nhóm bệnh bao gồm các bệnh lý tim và mạch máu như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy tim, thiếu máu cơ tim cục bộ và tăng huyết áp có biến chứng.

Sau đột quỵ, bệnh tim thiếu máu cục bộ, trong đó có nhồi máu cơ tim, là nguyên nhân tử vong đứng thứ hai với 33.700 trường hợp trong 5 năm. Tử vong do tăng huyết áp, bao gồm tăng huyết áp có suy tim, cũng tăng hơn hai lần. Các bệnh viêm cơ tim và tâm phế mạn chiếm tỷ trọng nhỏ hơn nhưng số ca tử vong cũng có xu hướng tăng.

Bệnh nhân đột quỵ điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh: N.Hà)

Không chỉ tăng về số lượng, tử vong do đột quỵ còn có sự chênh lệch đáng kể giữa hai giới. Trong tổng số 109.400 trường hợp giai đoạn 2021-2025, nam giới chiếm khoảng 69%, nữ giới chiếm 31%. Số nam giới tử vong cao gấp 2,2 lần nữ giới.

Khoảng cách này thể hiện rõ nhất ở nhóm tuổi 25-49, khi số nam giới tử vong do đột quỵ cao gấp 5-7 lần nữ giới. Từ 50 tuổi trở lên, số ca tử vong ở cả hai giới đều tăng mạnh, song nam giới vẫn chiếm ưu thế. Chênh lệch dần thu hẹp ở những nhóm tuổi cao, đặc biệt là nhóm 75-79 tuổi.

Đáng chú ý, từ 80 tuổi trở lên, số phụ nữ tử vong do đột quỵ lại cao hơn nam giới. Theo báo cáo, xu hướng này có thể liên quan đến tuổi thọ trung bình của nữ cao hơn, khiến phụ nữ chiếm tỷ trọng lớn trong nhóm dân số rất cao tuổi.

Xét theo độ tuổi, đột quỵ và các bệnh tuần hoàn khác đều có tỷ lệ tử vong tăng dần theo tuổi. Tuy nhiên, đột quỵ có xu hướng gây tử vong ở độ tuổi trẻ hơn. Từ nhóm 30-34 đến 50-54 tuổi, tỷ lệ tử vong do đột quỵ tăng từ 2% lên 9,5%, trong khi các bệnh tuần hoàn khác tăng từ 2,3% lên 7,3%.

Đột quỵ xảy ra khi mạch máu não bị tắc nghẽn hoặc vỡ, khiến một phần não không được cung cấp đủ oxy và tế bào não tổn thương, chết đi. Bệnh có thể khiến người bệnh tử vong nhanh chóng hoặc để lại những di chứng nặng nề như liệt, rối loạn ngôn ngữ, suy giảm nhận thức, mất khả năng tự chăm sóc.

GS.TS Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), nhận định tốc độ gia tăng bệnh lý tim mạch hiện nay cho thấy sự bùng phát âm thầm của một đại dịch không lây nhiễm. Gánh nặng bệnh tật không chỉ đặt áp lực lên hệ thống y tế mà còn ảnh hưởng lâu dài đến chất lượng sống của người bệnh và gia đình.

Theo chuyên gia, những yếu tố nguy cơ tim mạch như hút thuốc lá, rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp chưa được kiểm soát hiệu quả. Trong khi đó, thừa cân, béo phì ngày càng phổ biến, kéo theo nguy cơ mắc bệnh ở cả người trẻ và trung niên.

Nhiều người vẫn có tâm lý chủ quan, chỉ đi khám khi xuất hiện triệu chứng bất thường, bỏ qua việc kiểm tra sức khỏe định kỳ và kiểm soát các yếu tố nguy cơ từ sớm. Điều này khiến bệnh lý tim mạch có thể tiến triển âm thầm trước khi gây ra những biến cố nghiêm trọng.

Chuyên gia tim mạch khuyến cáo người dân cần duy trì vận động thể lực, kiểm soát cân nặng, mỡ máu, huyết áp và bỏ thuốc lá. Theo chuyên gia, việc chủ động thay đổi lối sống có thể giúp phòng ngừa tới 80% nguy cơ mắc bệnh tim mạch.