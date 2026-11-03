Nữ golfer Thái Lan 15 tuổi bị sét đánh tử vong

(VTC News) -

Theo The Nation, nữ golfer 15 tuổi người Thái Lan Aeyavarin “Aeya” Pradubyart qua đời ngày 2/11, một ngày sau khi bị sét đánh trong lúc tham gia giải đấu dành cho thanh thiếu niên tại tỉnh Chachoengsao, Thái Lan.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h ngày 1/11 (giờ địa phương) tại sân golf thuộc huyện Bang Nam Priao, Thái Lan. Aeya bị sét đánh trúng khi đang thi đấu ở hố số 11. Một nữ caddie 31 tuổi tên Saithan cũng bị thương và đang được theo dõi y tế.

Khi lực lượng cứu hộ tiếp cận, Aeya đã bất tỉnh và không còn dấu hiệu sinh tồn. Các nhân viên cứu hộ lập tức tiến hành hồi sức tim phổi (CPR) tại hiện trường, giúp tim cô bé đập trở lại trước khi chuyển đến Bệnh viện Bang Nam Priao.

Sau đó, Aeya được đưa đến Bệnh viện Buddhasothorn để tiếp tục điều trị. Theo gia đình, tim cô bé đã ngừng đập gần một giờ trước khi được khôi phục nhịp đập. Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, tình trạng của Aeya vẫn nguy kịch trong suốt đêm.

Aeyavarin “Aeya” Pradubyart qua đời ngày 2/11. (Ảnh: The Nation)

Mẹ của nạn nhân, bà Natcha (49 tuổi), cho biết bà đã nghe thấy tiếng sét đánh gần một hàng thông bên trái sân golf vào khoảng 15h, sau đó là nhiều tiếng sét khác. Tuy nhiên, các golfer vẫn tiếp tục thi đấu vì ban tổ chức chưa yêu cầu dừng cuộc chơi.

Theo lời kể của bà Natcha, thời tiết ngày càng xấu, mưa bắt đầu xuất hiện nhưng cuộc thi vẫn diễn ra. Ban tổ chức chỉ quyết định tạm dừng giải đấu và bố trí phương tiện đón các golfer sau khi xuất hiện thêm một tiếng sét lớn ở phía bên phải sân.

Khi đó, bà nhìn thấy khoảng hai thành viên trong nhóm thi đấu của con gái trở về nhưng không thấy Aeya. Bà hỏi con gái đang ở đâu và được trả lời rằng Aeya đang nằm nghỉ. Ban đầu, bà tưởng con gái đã đến khu vực nghỉ ngơi dành cho các golfer.

Ít phút sau, người mẹ nghe tin một vận động viên trẻ bị sét đánh. Bà vội vàng đi tìm và phát hiện người gặp nạn chính là con gái mình. Khi đó, Aeya đã được đưa đến khu vực nghỉ ngơi để sơ cứu.

Bà Natcha kể rằng khuôn mặt và cơ thể con gái đỏ ửng, các cơ co giật trước khi cô bé tiếp tục rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Gia đình nạn nhân đặt câu hỏi về công tác bảo đảm an toàn của ban tổ chức. Bà Aphorn (67 tuổi), bà ngoại của Aeya, cho biết cháu gái bắt đầu thi đấu từ khoảng 11h cùng một nhóm ba hoặc bốn golfer và một caddie.

Theo bà Aphorn, trước khi Aeya gặp nạn, khu vực sân golf đã xuất hiện hai lần sét đánh nhưng cuộc thi vẫn tiếp tục. Bà đặt nghi vấn liệu ban tổ chức có cố gắng đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành giải đấu hay không.

Người bà cũng cho biết Aeya bị bỏng ở phía bên phải đầu, trên cơ thể, tay và chân. Chiếc mũ của cô bé bị rách sau vụ sét đánh.

Đáng chú ý, gia đình phản ánh việc đưa Aeya đến bệnh viện bị chậm trễ vì sân golf không bố trí xe cứu thương tại chỗ. Tuy nhiên, đây mới là thông tin từ phía người thân nạn nhân, chưa có kết luận chính thức về trách nhiệm của ban tổ chức.

Tình trạng của Aeya trở nên nguy kịch trong đêm. Các bác sĩ phải sử dụng thuốc để duy trì sự sống, trong lúc chờ cha cô trở về từ Myanmar, nơi ông đang làm việc. Người cha đến bệnh viện vào sáng hôm sau và kịp gặp con gái lần cuối. Aeya qua đời vào sáng 2/11.

Aeya được đánh giá là một tài năng golf trẻ của Thái Lan. Cô bé từng giành nhiều giải thưởng tại các cuộc thi cấp tỉnh và được lựa chọn vào danh sách vận động viên dự bị của đội golf tỉnh Chon Buri.