Bắt 'nữ quái' biến nhà riêng thành sới bạc cho 16 người sát phạt

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Công an xã Triệu Bình (Quảng Trị) triệt phá thành công một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Trước đó, vào lúc 21h ngày 10/3, tổ công tác bắt quả tang tại nhà Hoàng Thị Hồng (SN 1990, trú tại thôn Hà My, xã Triệu Bình) 17 người đang có hành vi đánh bạc thắng thua bằng tiền.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan Công an xác định bà Hoàng Thị Hồng là chủ nhà, chuẩn bị địa điểm, công cụ để các con bạc tổ chức đánh bạc và thu tiền “xâu”.

Sới bạc tại nhà Hoàng Thị Hồng được công an triệt phá, toàn bộ 17 người liên quan bị bắt giữ. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Ngoài Hồng, lực lượng chức năng xác định có 16 người tham gia đánh bạc gồm Trần Nam Trung, Bùi Cam Phúc, Lê Mỹ Huyền Trâm, Lê Duy Hùng, Trần Thị Giàn, Nguyễn Quang Dung, Phạm Sĩ Tùng, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Thiện, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Hoà, Ngô Đăng Sĩ, Nguyễn Văn Bảo, Văn Thị Ngọc Bích, Phan Văn Sửu và Phạm Văn Phúc.

Tang vật thu giữ tại hiện trường hơn 210 triệu đồng, 1 đĩa sứ, 1 bát sứ, 4 quân vị được cắt từ lá bài tú lơ khơ cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc đánh bạc.

Trong quá trình vây bắt, một số người bỏ chạy khỏi hiện trường. Tuy nhiên, đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức truy xét, bắt giữ tất cả những người có liên quan.

Cách đây gần 1 tuần, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị liên quan đột kích nơi ở của Đoàn Văn Tình (SN 1970, trú thôn Định Thanh, xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa), phát hiện 9 người đang đánh bạc dưới hình thức đánh bài “ba cây” thắng thua bằng tiền.

Những người tham gia đánh bạc tại nhà Đoàn Văn Tình bị bắt quả tang. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 141.600.000 đồng tiền mặt, 02 bộ bài tú lơ khơ và các tang vật liên quan. Những người có liên quan được đưa về cơ quan công an để đấu tranh làm rõ. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan công an, hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc không chỉ vi phạm pháp luật mà còn là nguồn cơn của nhiều loại tội phạm khác như "tín dụng đen", trộm cắp, cướp giật, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Theo Điều 321 và Điều 322 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), tội đánh bạc có thể bị phạt tù lên đến 07 năm và tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc có thể đối mặt với mức án lên đến 10 năm tù. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đến 100 triệu đồng.