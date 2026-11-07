Bắt giữ phạm nhân cuối cùng trốn Trại giam A2 sau 17 ngày truy tìm

(VTC News) -

Chiều 7/11, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an phát hiện, bắt giữ Hồ Văn Tình (SN 2002, trú tỉnh Gia Lai), phạm nhân cuối cùng trong nhóm 4 người trốn khỏi Trại giam A2 (Bộ Công an).

Tình bị bắt tại một căn nhà hoang thuộc thôn Suối Cau, xã Bắc Khánh Vĩnh.

Hồ Văn Tình đang chấp hành án phạt tù 20 năm về hai tội “Giết người” và “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Hồ Văn Tình - phạm nhân cuối cùng trốn trại giam A2 bị bắt giữ (ảnh: Người dân cung cấp)

Trước đó, trong nhiều ngày liên tiếp, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Khánh Hòa và lực lượng liên quan đã tổ chức truy tìm Hồ Văn Tình tại khu vực rừng núi Cây Cày, thuộc thôn Suối Cau, xã Bắc Khánh Vĩnh.

Lực lượng chức năng chia thành nhiều mũi, rà soát các khu vực rừng núi hiểm trở, đồng thời tăng cường kiểm soát các tuyến đường, khu dân cư lân cận nhằm ngăn chặn phạm nhân tiếp tục bỏ trốn.

Với việc bắt giữ Hồ Văn Tình, cả 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 ngày 21/10 đã bị lực lượng chức năng bắt giữ sau 17 ngày truy tìm.

Phạm nhân Hồ Văn Tình.

Trước đó, chiều 21/10, trong quá trình lao động sản xuất tại Trại giam A2 (đóng tại xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa), 4 phạm nhân gồm Lê Văn Cường, Võ Hoàng Duy, Lữ Văn Toàn và Hồ Văn Tình đã bỏ trốn.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, huy động lực lượng truy bắt các phạm nhân.

Sáng 24/10, lực lượng chức năng bắt giữ Lê Văn Cường tại khu vực xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Đến tối 28/10, phạm nhân Võ Hoàng Duy tiếp tục bị phát hiện, bắt giữ tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm.

Rạng sáng 3/11, lực lượng chức năng bắt giữ Lữ Văn Toàn, phạm nhân đang chấp hành án 20 năm tù về tội “Giết người”, khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực triền núi thuộc xã Bắc Khánh Vĩnh.

Sau khi bắt giữ 3 phạm nhân, lực lượng công an tiếp tục duy trì hàng trăm cán bộ, chiến sĩ bám rừng, tổ chức truy tìm Hồ Văn Tình.

Đến chiều 7/11, phạm nhân cuối cùng bị bắt giữ, khép lại cuộc truy bắt kéo dài 17 ngày tại Khánh Hòa.