Bắt giam Đỗ Thị Ngọc Nguyên về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ

(VTC News) -

Ngày 7/11, Công an TP Đồng Nai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố phối hợp với Công an TP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Thị Ngọc Nguyên (63 tuổi, trú phường Long Khánh, TP Đồng Nai) cùng các đối tượng liên quan.

Các bị can bị điều tra về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành Lệnh bắt bị can Đỗ Thị Ngọc Nguyên để tạm giam. (Ảnh: Công an TP Đồng Nai)

Trước đó, ngày 3/11, lực lượng chức năng đã thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét chỗ ở đối với Nguyên cùng những người liên quan.

Theo Công an TP Đồng Nai, Đỗ Thị Ngọc Nguyên từng có một tiền án về tội Gây rối trật tự công cộng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2008 đến nay, Nguyên bị cáo buộc lợi dụng hoạt động khiếu kiện để thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật.

Cụ thể, Nguyên tham gia tập trung đông người trước trụ sở các cơ quan Đảng, Nhà nước tại Hà Nội và những nơi công cộng, hò hét, căng băng rôn, biểu ngữ có nội dung tố cáo sai sự thật.

Ngoài ra, Nguyên còn quay phim, chụp ảnh các hoạt động tập trung đông người, sau đó đăng tải, chia sẻ và phát trực tiếp trên mạng xã hội.

Theo cơ quan điều tra, các hành vi bị cáo buộc còn bao gồm thông tin xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; xúc phạm danh dự, uy tín của một số cá nhân, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Thông qua quá trình điều tra vụ án, Công an TP Đồng Nai phối hợp với Công an TP Hà Nội triển khai các biện pháp tuyên truyền, vận động, giáo dục, cảnh cáo đối với những người có hoạt động khiếu kiện phức tạp về an ninh, trật tự tại Hà Nội.

Công an TP Đồng Nai khuyến cáo, quyền khiếu nại, tố cáo là quyền cơ bản của công dân, được pháp luật bảo đảm. Tuy nhiên, việc thực hiện các quyền này phải tuân thủ quy định pháp luật.

Người dân không được lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo để xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân hoặc kích động, lôi kéo người khác gây mất an ninh, trật tự.

Cơ quan công an cũng đề nghị người dân thận trọng khi tiếp nhận, đăng tải, bình luận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, tránh bị lôi kéo tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật.