Hàng trăm cảnh sát bám rừng xuyên đêm, truy bắt phạm nhân cuối cùng trốn trại A2

(VTC News) -

Sáng 5/11, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục triển khai lực lượng truy bắt Hồ Văn Tình (SN 2002, trú tỉnh Gia Lai), phạm nhân cuối cùng trong nhóm 4 người trốn khỏi Trại giam A2.

Hồ Văn Tình đang chấp hành án 20 năm tù về các tội “Giết người” và “Mua bán trái phép chất ma túy”, được xác định đang lẩn trốn tại khu vực rừng núi thuộc xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Theo ghi nhận, suốt đêm 4/11 đến rạng sáng 5/11, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an tiếp tục bám trụ tại khu vực núi Cây Cày, thuộc thôn Suối Cau, xã Bắc Khánh Vĩnh, tổ chức tuần tra, rà soát các khu vực rừng núi để truy tìm phạm nhân.

Cảnh sát xuyên đêm leo núi bám rừng để tìm phạm nhân Hồ Văn Tình.

Tại các chốt kiểm soát, lực lượng công an và an ninh trật tự cơ sở túc trực xuyên đêm, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua lại. Nhiều tổ công tác liên tục di chuyển vào các khu vực rừng sâu, mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Địa hình đồi núi hiểm trở, đường rừng trơn trượt khiến công tác truy bắt gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các lực lượng vẫn duy trì quân số, tổ chức truy tìm xuyên đêm, không để phạm nhân có cơ hội tẩu thoát.

Khu vực ra vào rừng keo giáp ranh với thôn Suối Thơm đều được chốt chặn.

Trên hệ thống loa phát thanh, UBND xã Bắc Khánh Vĩnh cũng liên tục phát thông báo cảnh báo người dân về khả năng Hồ Văn Tình đang lẩn trốn trong khu dân cư hoặc khu vực rừng keo giáp ranh với thôn Suối Thơm.

Chính quyền địa phương xác định Hồ Văn Tình là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm, đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản, không chủ quan khi phát hiện người lạ xuất hiện tại khu vực nhà ở, nương rẫy.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa trực tiếp đến khu vực lực lượng công an đang truy tìm phạm nhân.

Khi phát hiện người có biểu hiện nghi vấn, người dân cần nhanh chóng thông báo cho Công an xã Bắc Khánh Vĩnh để phối hợp xử lý, tránh tự ý tiếp cận, truy đuổi đối tượng.

Thông qua hệ thống phát thanh, chính quyền địa phương cũng kêu gọi Hồ Văn Tình sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Trước đó, rạng sáng 3/11, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ phạm nhân Lữ Văn Toàn tại khu vực núi Cây Cày. Thời điểm đồng phạm bị bắt, Hồ Văn Tình đã bỏ chạy vào rừng và tiếp tục lẩn trốn.

Như Báo điện tử VTC News đưa tin, chiều 21/10, trong lúc lao động cải tạo tại Phân trại số 1, Trại giam A2, bốn phạm nhân gồm Hồ Văn Tình, Lữ Văn Toàn, Võ Hoàng Duy và Lê Văn Cường đã bỏ trốn.

Hồ Văn Tình - phạm nhân trốn trại A2 đang lẩn trốn.

Sau vụ việc, Trại giam A2 khởi tố vụ án hình sự và ra quyết định truy nã đặc biệt đối với cả bốn phạm nhân.

Ngày 24/10, Lê Văn Cường bị lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện, bắt giữ khi đang di chuyển trên xe khách qua quốc lộ 27C.

Tối 28/10, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Võ Hoàng Duy khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực núi Hòn Dữ, xã Diên Lâm.

Rạng sáng 3/11, Lữ Văn Toàn bị bắt giữ tại xã Bắc Khánh Vĩnh.

Đến sáng 5/11, ba trong số bốn phạm nhân đã bị bắt giữ. Hồ Văn Tình là đối tượng cuối cùng vẫn đang lẩn trốn, được lực lượng chức năng tập trung truy bắt.