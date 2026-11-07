Thường xuyên tương tác với các trang chống phá, 3 người bị công an mời làm việc

(VTC News) -

Ngày 7/11, Công an TP Đồng Nai thông tin, Công an xã Phú Lâm vừa mời 3 người dân đến làm việc do thường xuyên theo dõi, tương tác với các trang mạng xã hội của những đối tượng có hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước.

Ba người gồm Đ.Q.B. (SN 1962), N.A.Q. (SN 1984) và P.N.L. (SN 2000), cùng cư trú tại ấp Thanh Thọ và ấp Phương Lâm, xã Phú Lâm, TP Đồng Nai.

Công an xã Phú Lâm làm việc với 3 người thường xuyên tương tác trên các trang tin chống phá Đảng, Nhà nước. (Ảnh: Công an TP Đồng Nai)

Theo Công an TP Đồng Nai, qua công tác quản lý địa bàn và giám sát an ninh trật tự trên không gian mạng, Công an xã Phú Lâm phát hiện 3 tài khoản Facebook của những người trên thường xuyên theo dõi, bình luận, chia sẻ và tương tác với các hội nhóm, fanpage đăng tải nội dung sai sự thật, xuyên tạc chủ trương, đường lối, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Tại buổi làm việc, cả 3 người thừa nhận việc tiếp cận, tương tác với các bài viết trên xuất phát từ tâm lý tò mò, thiếu hiểu biết pháp luật và chưa nhận thức đầy đủ về bản chất, động cơ của những trang mạng này.

Sau khi được cán bộ công an giải thích các quy định pháp luật và phương thức, thủ đoạn xuyên tạc của các đối tượng xấu, cả 3 người nhận thức được sai phạm, chủ động gỡ bỏ toàn bộ nội dung, tương tác liên quan và viết bản cam kết không tái phạm.

Từ vụ việc trên, Công an xã Phú Lâm khuyến cáo người dân thận trọng khi tiếp cận thông tin trên Internet và mạng xã hội, chủ động kiểm chứng thông tin từ các cơ quan báo chí, truyền thông chính thống.

Người dân cần tránh theo dõi, tương tác hoặc chia sẻ những bài viết, hình ảnh, video có nội dung sai sự thật, xuyên tạc tình hình chính trị - xã hội.

Theo cơ quan công an, hành vi đăng tải, phát tán hoặc tiếp tay lan truyền thông tin sai lệch, xuyên tạc có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.