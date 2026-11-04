Xác định khu vực phạm nhân cuối cùng trốn khỏi Trại giam A2 đang lẩn trốn

(VTC News) -

Chiều 4/11, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đang khẩn trương truy bắt phạm nhân Hồ Văn Tình (24 tuổi, quê tỉnh Gia Lai) - một trong bốn phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 (đóng tại xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hoà).

Hồ Văn Tình, cùng 3 phạm nhân khác là Lê Văn Cường (SN 1994, trú tỉnh Phú Thọ), Võ Hoàng Duy (SN 1999, quê Gia Lai), Lữ Văn Toàn (SN 1995, quê Thanh Hoá) cùng nhau bỏ trốn khỏi Trại giam A2 vào chiều 21/10. Đến nay Cường, Duy, Toàn lần lượt bị bắt giữ.

Phạm nhân Hồ Văn Tình trốn khỏi Trại giam A2 đang bị truy bắt gắt gao

Cơ quan công an xác định Hồ Văn Tình đang lẩn trốn tại khu vực rừng núi Hòn Dữ, thuộc xã Diên Lâm và xã Bắc Khánh Vĩnh. Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hoà đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia truy bắt phạm nhân này.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, đã trực tiếp đến khu vực lực lượng công an truy tìm để thăm hỏi tình hình thực hiện nhiệm vụ, nắm bắt những khó khăn trong quá trình triển khai phương án truy bắt.

Khu vực Hồ Văn Tình lẩn trốn thuộc địa hình núi cao, hiểm trở, ít dân cư sinh sống. Điều này khiến công tác truy bắt phạm nhân gặp nhiều khó khăn.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa trực tiếp đến khu vực lực lượng công an đang truy tìm phạm nhân.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an xã Tây Ninh Hòa (có vị trí giáp ranh với khu vực trên) đã phát đi thông báo đề nghị nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động phối hợp phòng ngừa và phát hiện phạm nhân Hồ Văn Tình.

Đối tượng có đặc điểm nhận dạng cao khoảng 1,68m, dáng người gầy, da trắng. Hai tay phạm nhân có hình xăm hoa văn từ khuỷu tay đến vai; hai chân có hình xăm hoa văn từ cổ chân đến đầu gối; vùng ngực xăm kín.

Công an xã Tây Ninh Hoà lưu ý người dân phát hiện người có đặc điểm nhận dạng nêu trên hoặc có biểu hiện nghi vấn thì không chứa chấp, che giấu, giúp sức hoặc cung cấp phương tiện cho đối tượng lẩn trốn. Người dân tuyệt đối không tự ý tiếp cận, truy đuổi hay vây bắt. Khi phát hiện, người dân giữ khoảng cách an toàn và báo ngay cho lực lượng công an.