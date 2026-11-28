(VTC News) -

Khi an ninh trở thành mối quan tâm hàng ngày

Từ những khuyến cáo về phòng cháy, nổ trong sinh hoạt đến yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn khu dân cư, vấn đề an ninh, an toàn đang được xã hội quan tâm nhiều hơn. Với doanh nghiệp, chủ đầu tư hay đơn vị vận hành tòa nhà, việc lựa chọn một đối tác bảo vệ đáng tin cậy không còn là chuyện phụ.

Trong bối cảnh đó, Bảo vệ Quang Trung giới thiệu mình là đơn vị dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp với ba giá trị cốt lõi: chủ động, trách nhiệm và chuyên nghiệp.

Buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy dành cho lực lượng bảo vệ của Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Quang Trung Hà Nội.

Ba giá trị làm nên thương hiệu

Điểm làm nên bản sắc của đơn vị nằm ở ba giá trị được đặt làm trọng tâm trong mọi hoạt động. Giá trị đầu tiên là chủ động: thay vì chờ sự việc xảy ra rồi mới xử lý, đơn vị chuẩn bị và phòng ngừa từ sớm để hạn chế rủi ro cho khách hàng. Song hành với đó là tinh thần trách nhiệm, thể hiện qua sự tận tâm với khách hàng trong từng nhiệm vụ, dù nhỏ hay lớn.

Giá trị thứ ba là tính chuyên nghiệp, khi công việc luôn được triển khai theo quy trình và giữ vững kỷ luật từ khâu chuẩn bị đến khi hoàn tất. Từ nền tảng ấy, công ty không áp dụng một mô hình chung cho tất cả, mà thiết kế giải pháp riêng theo nhu cầu cụ thể của từng khách hàng.

Dịch vụ phủ nhiều lĩnh vực

Hiện nay, Bảo vệ Quang Trung cung cấp dịch vụ ở 7 nhóm lĩnh vực.

Ở mảng bảo vệ công trình, đơn vị hỗ trợ duy trì trật tự tại khu vực thi công và quản lý ra vào, đồng thời giới thiệu cả mảng công trình trọng điểm quốc gia.

Với bảo vệ nhà máy, đơn vị hỗ trợ kiểm soát cổng, khu vực sản xuất và kho bãi. Tại tòa nhà, lực lượng bảo vệ đảm nhiệm công tác an ninh ở lễ tân, sảnh và lối ra vào.

Với ngân hàng, trọng tâm là quan sát và phối hợp bảo đảm trật tự tại điểm giao dịch. Ở trung tâm thương mại, đơn vị hỗ trợ kiểm soát ra vào và giữ gìn an ninh khu mua sắm.

Đối với khu vui chơi giải trí, dịch vụ góp phần tạo môi trường sinh hoạt trật tự cho khách hàng. Cuối cùng, trong bảo vệ sự kiện, show ca nhạc, đơn vị hỗ trợ lối ra vào, khu vực sân khấu và điều phối hoạt động.

Đội hình bảo vệ của Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Quang Trung Hà Nội tại một sự kiện của khách hàng.

Đào tạo, huấn luyện là nền tảng

Theo đơn vị, nhân sự được thường xuyên củng cố tác phong, tính kỷ luật và khả năng phối hợp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. Những hoạt động nội bộ được công ty đăng tải gồm hội thi điều lệnh đội ngũ và xử lý tình huống, diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Khu công nghiệp Thăng Long (năm 2017), hội nghị sơ kết, tổng kết thi đua theo từng giai đoạn.

Gần đây, công ty đưa tin về việc triển khai thành công mục tiêu mới tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long năm 2024.

Những dấu mốc được ghi nhận

Năm 2017, Bảo vệ Quang Trung tổ chức hội nghị sơ kết kết hợp kỷ niệm 10 năm hoạt động. Trong các năm tiếp theo, đơn vị đăng tải một số danh hiệu như:

Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam (2017)

Giải thưởng Hàng Việt tốt - Dịch vụ hoàn hảo (2019)

Hàng tốt vì quyền lợi người tiêu dùng (2022)

Đại diện Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Quang Trung Hà Nội nhận chứng nhận và cúp tại chương trình đánh giá và truyền thông “Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 2017 - Lần IV”.