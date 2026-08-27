Tuyển Việt Nam cả trận chỉ 1 lần sút trúng đích, Thái Lan ghi 4 bàn vẫn thua

(VTC News) -

Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 tối 26/8 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) diễn ra theo kịch bản đầy căng thẳng và rất thú vị. Đội tuyển Việt Nam chỉ có một cú sút trúng đích trong cả trận và không cầu thủ nào ghi bàn, nhưng vẫn hòa Thái Lan 2-2 để bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á.

Video: Tổng hợp trận đấu Việt Nam 2-2 Thái Lan.

Cả 4 bàn thắng trong trận đấu đều được thực hiện bởi cầu thủ Thái Lan. Đội tuyển xứ chùa vàng 2 lần vượt lên dẫn trước nhờ các pha lập công của Yotsakon Burapha và Wanchai Jarunongkran. Tuy nhiên, cũng chính các cầu thủ của đội khách trực tiếp mang đến bàn gỡ hòa cho đội tuyển Việt Nam.

Đầu tiên, Chatchai Bootprom không gặp may khi anh chỉ đứng yên một chỗ mà vẫn phản lưới. Sau cú sút của Đỗ Hoàng Hên, bóng dội cột rồi chạm gót chân thủ môn 39 tuổi lăn ngược vào khung thành.

Đúng vào phút đá bù cuối cùng, Wanchai trong nỗ lực pha bóng lại sút thẳng về khung thành. Phản ứng của thủ môn Chatchai là quá muộn trước đường bóng vừa bất ngờ vừa khó của đồng đội. Giống như trận chung kết ASEAN Cup 2024, hy vọng lật ngược tình thế của Thái Lan lại bị đánh sập ở những giây cuối của trận đấu.

Đội tuyển Việt Nam cả trận chỉ sút trúng đích 1 lần. (Ảnh: Đắc Huy)

Theo số liệu chính thức trên trang chủ ASEAN Cup, đội tuyển Việt Nam cả trận chỉ có một cú sút trúng đích. Đó là pha dứt điểm ở góc hẹp của Nguyễn Đình Bắc bị thủ môn đối phương bắt bài.

Tình huống Nguyễn Xuân Son đánh đầu dội xà được tính là dứt điểm không trúng đích. Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam còn có 11 pha kết thúc ra ngoài khung thành.

Điều bát ngờ là về mặt thống kê, Thái Lan cũng không vượt trội đội tuyển Việt Nam về số cơ hội dù họ có nhiều giai đoạn áp đảo, tạo ra cảm giác uy hiếp mạnh hơn. Thậm chí, đội tuyển xứ chùa vàng sút ít hơn (11 lần), trong đó có 3 lần dứt điểm trúng đích. Số cơ hội nguy hiểm theo thống kê của Flashscore mà đội tuyển Việt Nam và Thái Lan tạo ra là 3-3.

Ngoài các pha phản lưới của đối thủ, đội tuyển Việt Nam cũng gặp may mắn khi Thái Lan bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 ở ngay đầu hiệp 2. Kakana Khamyok đá hỏng phạt đền không lâu trước khi đội chủ nhà gỡ hòa.

Ở trận lượt đi trên sân khách, sự xuất sắc của thủ môn Lê Giang Patrik và những điều chỉnh hiệu quả trong hiệp 2 giúp đội tuyển Việt Nam nắm lợi thế then chốt. Trong cuộc tái đấu, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik bảo vệ thành công lợi thế này bằng khả năng chống chịu áp lực và có sự đóng góp không nhỏ của may mắn.