Ghi 4 bàn vẫn không thắng, HLV Thái Lan khen đội nhà đá tốt hơn tuyển Việt Nam

(VTC News) -

Video: Tổng hợp trận đấu Việt Nam 2-2 Thái Lan.

Sau trận hòa 2-2 với đội tuyển Việt Nam tối 26/8 trên sân Mỹ Đình và thua chung cuộc 2-4 ở chung kết ASEAN Cup 2026, HLV Anthony Hudson vẫn đánh giá cao màn trình diễn của các cầu thủ Thái Lan. Nhà cầm quân người Anh cho rằng các học trò chơi tốt hơn đối thủ sau hai lượt trận và xứng đáng nhận được kết quả tốt hơn.

“Đây là giải đấu khó khăn. 6 tuần rồi tôi chưa ngủ ngon. Tôi cảm thấy các cầu thủ của mình xứng đáng nhận nhiều điều hơn thế. Sau 2 trận đấu vừa qua, tôi vẫn tin đội mình chơi tốt hơn”, HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Anthony Hudson trả lời trong buổi họp báo sau trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026.

HLV Anthony Hudson. (Ảnh: FAT)

Đội tuyển Thái Lan thua 0-2 ở lượt đi và buộc phải chơi tấn công khi bước vào trận lượt về. Yotsakorn Burapha mở tỷ số, nhưng Kakana đá hỏng phạt đền đầu hiệp hai. Đội tuyển Việt Nam gỡ hòa sau tình huống thủ môn Chatchai phản lưới nhà.

Wanchai Jarunongkran sau đó giúp Thái Lan vượt lên dẫn 2-1. Tuy nhiên, chính cầu thủ này đá phản lưới nhà trong những phút cuối, khiến đội khách chỉ có được trận hòa 2-2. Đáng chú ý, các cầu thủ Thái Lan đưa bóng vào lưới tổng cộng 4 lần ở trận lượt về, nhưng hai trong số đó là những pha phản lưới nhà.

HLV Hudson cho rằng Thái Lan tạo ra nhiều cơ hội và kiểm soát thế trận tốt ở hai lượt chung kết. Ông cũng nhắc đến việc đội bóng không có lực lượng mạnh nhất và sử dụng nhiều cầu thủ trẻ tại giải đấu.

“Tôi muốn chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Họ là đối thủ mạnh và chơi ấn tượng. Sau 2 trận đấu, tôi nghĩ Thái Lan xứng đáng nhận được nhiều hơn. Đội của tôi đã kiểm soát trận đấu tốt hơn..Tuy nhiên, việc bỏ lỡ quả phạt đền kéo theo nhiều điều tiếc nuối khác. Dù vậy, đối với các cầu thủ trẻ, đó là kinh nghiệm tốt.

Khi bắt đầu giải đấu, nhiều người hâm mộ và truyền thông bảo rằng chúng tôi sẽ không làm được gì. Tuy nhiên, tôi tự hào vì cả đội làm được. Dù bỏ lỡ quả phạt đền nhưng chúng tôi vẫn có bàn thắng sau đó. Điều tôi hạnh phúc là tất cả đội bóng đã chơi thứ bóng đá đẹp.

Nếu đội tuyển Việt Nam có 3-4 tuần chuẩn bị và 3 trận giao hữu thì chúng tôi chỉ có 1 tuần chuẩn bị. Tôi tự hào về các cầu thủ trẻ của mình. Họ chứng minh được rằng có thể thi đấu tốt và đây là niềm năng cho đội tuyển Thái Lan”, HLV Anthony Hudson bày tỏ.

Thái Lan khép lại ASEAN Cup 2026 với vị trí á quân. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận và bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á.