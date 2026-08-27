Đội tuyển Việt Nam nhận hơn 25 tỷ đồng tiền thưởng

(VTC News) -

Sau khi hòa Thái Lan 2-2 tối 26/8 trên sân Mỹ Đình và giành chức vô địch ASEAN Cup 2026 với tổng tỷ số 4-2, đội tuyển Việt Nam nhận ít nhất 25,5 tỷ đồng tiền thưởng từ ban tổ chức giải, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cùng các doanh nghiệp đồng hành. Khoản tiền này dự kiến còn tăng khi các đối tác, nhà tài trợ tiếp tục công bố mức thưởng dành cho thầy trò huán luyện viên Kim Sang-sik.

Video: Tổng hợp trận đấu Việt Nam 2-2 Thái Lan.

Tính đến trước trận chung kết lượt về, đội tuyển Việt Nam nhận tổng cộng 7 tỷ đồng tiền thưởng từ VFF. Quang Hải và đồng đội được thưởng 2 tỷ đồng sau khi vượt qua vòng bảng, 1,5 tỷ đồng cho chiến thắng ở bán kết lượt đi trước Malaysia, 1 tỷ đồng sau trận bán kết lượt về và 2,5 tỷ đồng ở chung kết lượt đi.

Sau 90 phút trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn thông báo thưởng “nóng” thêm 3 tỷ đồng cho đội tuyển Việt Nam sau trận hòa 2-2 và chức vô địch.

Theo điều lệ giải đấu, đội tuyển Việt Nam nhận 300.000 USD, tương đương khoảng 7,9 tỷ đồng, cho chức vô địch ASEAN Cup 2026. Ngoài ra, mỗi cầu thủ được nhận 40 triệu đồng cho huy chương vàng Đông Nam Á theo Nghị định 349/2025/NĐ-CP của Chính phủ, với tổng mức chi hơn 1 tỷ đồng.

Đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Đắc Huy)

Một số doanh nhân và doanh nghiệp cũng công bố thưởng cho đội tuyển Việt Nam. Doanh nhân Nguyễn Đức Thụy tặng 4 tỷ đồng, Agribank 2 tỷ đồng và Acecook Việt Nam 500 triệu đồng.

Tổng cộng, đội tuyển Việt Nam nhận khoản thưởng ít nhất 25,5 tỷ đồng, tương đương gần 1 triệu USD. Con số này có thể tiếp tục tăng trong những ngày tới khi các đối tác và nhà tài trợ của VFF công bố thêm các khoản thưởng.

Ở chung kết ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam vượt qua Thái Lan với tổng tỷ số 4-2. Trên sân Rajamangala (Bangkok), Nguyễn Hai Long và Nguyễn Quang Hải ghi bàn giúp đội tuyển Việt Nam dẫn 2-0.

Trong trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình tối qua 26/8, Thái Lan vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Yotsakorn Burapha, trước khi Kakana Khamyok đá hỏng phạt đền.

Đội tuyển Việt Nam gỡ hòa sau tình huống Chatchai Bootprom phản lưới nhà. Wanchai Jarunongkran sau đó giúp Thái Lan dẫn 2-1, nhưng chính cầu thủ này phản lưới nhà ở phút bù giờ cuối cùng.