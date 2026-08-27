Chuyên gia: Đội tuyển Việt Nam may mắn, vẫn xứng đáng vô địch

(VTC News) -

Tối 26/8, đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup 2026 sau chiến thắng với tổng tỉ số 4-2 trước đội tuyển Thái Lan. Dù vậy, trận chung kết lượt về diễn ra không hề dễ dàng với đội tuyển Việt Nam. Thầy trò HLV Kim Sang-sik hòa 2-2 nhờ đối phương đá phản lưới nhà hai lần. Bình luận viên Ngô Quang Tùng cho rằng đội tuyển Việt Nam có gặp may mắn nhưng vẫn xứng đáng vô địch.

Video: Tổng hợp trận đấu Việt Nam 2-2 Thái Lan.

- Trận chung kết lượt về không dễ dàng cho đội tuyển Việt Nam. Bàn thua sớm khiến mọi thứ trở nên căng thẳng hơn dự đoán?

Có bất ngờ nhưng không phải không thể tưởng tượng ra viễn cảnh này. Tôi đã hình dung mọi chuyện không đơn giản chút nào nếu đội tuyển Việt Nam mất kiểm soát tình hình và không hạn chế được rủi ro.

Với lợi thế dẫn 2 bàn từ lượt đi, đội tuyển Việt Nam cần sự chặt chẽ và kiểm soát tình hình trên sân. Tuy nhiên, các cầu thủ thi đấu như hiệp một không an toàn. Đội tuyển Việt Nam không ngăn chặn từ sớm hướng tấn công của đối thủ.

Năng lực tấn công của đội tuyển Thái Lan thực ra không đến mức đặc biệt nguy hiểm. Cường độ tấn công và tạt bóng của đối thủ mới ở mức vừa phải, đội tuyển Việt Nam đã “vỡ” rồi. Nhiều tình huống rủi ro cho hàng thủ xuất hiện.

Bản lĩnh và kinh nghiệm của cầu thủ Thái Lan chưa dày dạn nên còn “sai số” nhiều. Nhờ đó, đội tuyển Việt Nam giữ được cách biệt 1 bàn.

Đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Đắc Huy)

- Chất lượng chơi bóng của đội tuyển Việt Nam ở trận này dường như không ổn định. Các cầu thủ có những giai đoạn chơi rất hay, tạo ra những pha uy hiếp nhưng không duy trì được.

Thực ra, đội tuyển Việt Nam có 30-35 phút thi đấu tốt ở hiệp hai, từ quãng thời gian sau 50 phút trở đi. Giai đoạn này đội tuyển Việt Nam chơi không hề kém. Từng đó là đủ để đội tuyển Việt Nam đưa trận đấu trở về thế cân bằng hơn, vẫn có những lúc đội tuyển Việt Nam làm được nhiều điều.

Tuy nhiên, phải nói rằng trận này đội tuyển Việt Nam gặp may mắn. Chúng ta hoàn toàn có thể phải nhận kết quả không như ý.

Tình huống phạt đền thay đổi nhiều điều. Mọi chuyện có thể đi theo hướng hoàn toàn khác nếu cầu thủ Thái Lan tận dụng thành công. Khi tỉ số 2 lượt đang là 2-1 cho đội tuyển Việt Nam và tình hình có thể còn xấu đi nữa, đối phương lại tự đá hỏng.

Đáng lẽ ra đội tuyển Việt Nam cần phải chơi tốt hơn, cầm bóng nhiều hơn. Đội chủ nhà chỉ giữ bóng hơn 30% thời lượng bóng lăn. Có quá ít đường chuyền, các cầu thủ đánh mất tính cơ động.

● ASEAN Cup 2026 Việt Nam 2 - 2 4-2 Thái Lan Chatchai (PL) 52’ Wanchai 90+4’ KẾT THÚC Yotsakon 12’ Wanchai 85’ Thống kê trận đấu - Lỗi của đội tuyển Việt Nam nhiều người nhận ra, nhưng tại sao chuyện này vẫn xuất hiện ngay ở trận chung kết lượt về? Về điều này, tôi cho rằng đội tuyển Việt Nam lại ít nhiều có sự căng thẳng, đáng lẽ ra không có vì chúng ta là đội bóng có giàu kinh nghiệm hơn. Không hiểu vì sao cầu thủ lại xuất hiện trạng thái căng cứng, thi đấu thụ động và thiếu linh hoạt trong phần lớn thời gian. Hiệp 1 là quãng thời gian xem như bỏ, chỉ có một cú dứt điểm của Xuân Son, nhưng như thế là quá ít. Đội tuyển Việt Nam đánh mất trận địa trong khoảng 50 phút. Nhưng bóng đá đâu chỉ là 50 phút mà là 90 phút, đội tuyển Thái Lan không giữ được lợi thế. Đội tuyển Việt Nam xứng đáng thắng, xứng đáng vô địch vì có tổng thời gian thi đấu hay nhiều hơn, ghi bàn nhiều hơn, phòng ngự tốt hơn và đó là luật chơi.

- Lỗi của đội tuyển Việt Nam nhiều người nhận ra, nhưng tại sao chuyện này vẫn xuất hiện ngay ở trận chung kết lượt về?

Về điều này, tôi cho rằng đội tuyển Việt Nam lại ít nhiều có sự căng thẳng. Điều này đáng lẽ không nên xảy ra vì đội tuyển Việt Nam có nhiều kinh nghiệm hơn đối thủ và nắm lợi thế. Tôi không hiểu vì sao các cầu thủ lại xuất hiện dấu hiệu của trạng thái căng cứng về tâm lý, thi đấu thụ động và thiếu linh hoạt trong phần lớn thời gian.

Hiệp 1 là màn trình diễn đáng quên. Đội tuyển Việt Nam chỉ có một cú dứt điểm của Xuân Son là nguy hiểm, như vậy là quá ít.

Đội tuyển Việt Nam đánh mất trận địa trong khoảng 50 phút. Tuy nhiên, bóng đá là 90 phút và hơn thế. Đội tuyển Thái Lan không giữ được lợi thế. Đội tuyển Việt Nam xứng đáng thắng, xứng đáng vô địch vì có tổng thời gian thi đấu hay nhiều hơn, ghi bàn nhiều hơn, phòng ngự tốt hơn và đó là luật chơi.

Đình Bắc tỏa sáng tại ASEAN Cup 2026.

- Hoàng Đức nói rằng đội tuyển Việt Nam gặp may ở trận đấu này.

Đội tuyển Việt Nam đúng là gặp may mắn trong trận chung kết lượt về. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận rằng các cầu thủ có bản lĩnh vững vàng, vẫn có những lúc đội tuyển Việt Nam thi đấu tốt và giữ được phẩm chất.

Đội bóng của ông Kim Sang-sik cần sự hoàn thiện cao hơn, họ có đủ khả năng làm tốt hơn nhưng không được duy trì trong thời gian dài. Tôi khẳng định một lần nữa đội tuyển Việt Nam rất xứng đáng vô địch bởi HLV Kim Sang-sik có sự chuẩn bị tốt, kĩ càng và khoa học cho giải đấu. Mỗi cầu thủ biết cách tỏa sáng và bùng nổ đúng lúc. May mắn chủ yếu đến ở trận chung kết lượt về, trong một số khoảnh khắc then chốt.

- Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp lại Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup 2026 sau một tháng nữa.

Trận thua này có lẽ không tác động nhiều đến bóng đá Thái Lan. Cách đội tuyển Thái Lan chơi bóng và nhận thất bại trong hoàn cảnh này chỉ ra rằng họ vẫn là một thách thức rất lớn. Khi Thái Lan tập trung đủ lực lượng hay nhất, để vượt qua họ là điều không đơn giản.

Màn đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ đáng xem hơn rất nhiều, nhất là khi đối thủ sẽ có sự bổ sung lực lượng và thách thức lớn hơn, đội tuyển Việt Nam cần tập trung nỗ lực. Cần nghiêm túc nhìn nhận rằng trận chung kết lượt về có may mắn và phải tích cực hoàn thiện bản thân.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện.