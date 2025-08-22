Bão số 5 di chuyển nhanh, hoàn lưu rộng, đổ bộ trước thềm nghỉ lễ 2/9

(VTC News) -

Trưa 22/8, tại Trung tâm Điều hành tác nghiệp Cục Khí tượng thuỷ văn diễn ra cuộc họp chuẩn bị ứng phó với áp thấp nhiệt đới phát triển thành bão trong những giờ tới. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp.

Bão số 5 di chuyển nhanh, hoàn lưu rộng

Tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, khoảng đêm nay (22/8), áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào Biển Đông, nhiều khả năng mạnh lên thành bão, cơn bão thứ 11 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và cơn bão thứ 5 trên Biển Đông, tên quốc tế Kajiki.

Khi vào Biển Đông, bão số 5 di chuyển nhanh, tốc độ khoảng 20km/h. Khoảng 24/8, khi di chuyển tới đặc khu Hoàng Sa, cường độ bão có thể đạt cấp 10-11, giật cấp 13-14 và còn có thể mạnh thêm khi vào vùng biển vịnh Bắc Bộ. Cường độ cực đại có thể đạt cấp 11-12, giật cấp 14-15.

Ông Mai Văn Khiêm phát biểu tại cuộc họp. (Nguồn: Cục Khí tượng thuỷ văn)

Dự báo, khoảng ngày 25/8, bão số 5 sẽ di chuyển vào đất liền nước ta.

"Với kịch bản tác động hiện tại, hoàn lưu tác động của bão rất rộng, ảnh hưởng đến ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khu vực ven biển từ Nghệ An - Quảng Trị sẽ là vùng chịu tác động chính của hoàn lưu bão, có thể có gió mạnh ven biển cấp 10-11, giật cấp 13-14.

Từ đêm 24/8 đến hết ngày 27/8, Thanh Hóa đến TP Huế xuất hiện một đợt mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 600mm", ông Khiêm nói.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, thời gian chuẩn bị, ứng phó ngắn (khoảng 2 ngày) trước khi gió mạnh và mưa lớn bắt đầu xảy ra ở khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, trong đó trọng tâm là các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị, kéo dài từ đêm 24/8 đến hết đêm 25/8.

Tác động của bão còn nhiều thay đổi khó lường

Ông Hoàng Đức Cường - Phó Cục trưởng, Cục Khí tượng thuỷ văn đưa ra những nhận định bổ sung về tính phức tạp của cơn bão. Bão đang trong giai đoạn hình thành và phát triển, nên khi vào Biển Đông và tiến gần bờ, tác động còn nhiều yếu tố khó lường do quá trình áp thấp mạnh lên thành bão diễn ra rất nhanh.

Điều này đặt ra vấn đề cho công tác chỉ đạo ứng phó cần chú ý để chủ động phòng ngừa từ bây giờ, giảm mọi nguy cơ rủi ro do bão như gió giật, gió mạnh, mưa lớn tập trung. Đặc biệt việc trước thời điểm bão cần đặc biệt theo dõi phòng ngừa nguy cơ dông lốc, sét trên biển, vùng ven biển.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu Cục Khí tượng thuỷ văn chỉ đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và các đơn vị trong hệ thống dự báo ở các địa phương ven biển Bắc Trung bộ nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm.

Ông nhấn mạnh cần cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, thậm chí sớm trước 30 phút đến 1 giờ, để chính quyền địa phương có căn cứ chỉ đạo dừng hoạt động trên biển, đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, hạn chế sự cố đáng tiếc.

Thứ trưởng cũng yêu cầu Cục Đê điều và phòng, chống thiên tai cần sớm soạn thảo văn bản gửi Bộ Công thương phối hợp rà soát các hồ đập, đồng thời hướng dẫn khuyến cáo các địa phương về an toàn dân cư, sản xuất, du lịch cũng như các sự kiện quan trọng ở Trung ương và các địa phương trước và trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.