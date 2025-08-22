Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Hà Nội hứng đợt mưa lớn, Biển Đông đón bão

(VTC News) -

Dự báo thời tiết Hà Nội và các tỉnh, thành trên cả nước 10 ngày tới

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, từ nay đến đêm 22/8, vùng núi Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.

Các nơi khác của Bắc Bộ, Thanh Hóa, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa dao động 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm.

Trong đó, Hà Nội có lúc mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C, cao nhất 31-33°C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, các khu vực trên nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn với lượng mưa vượt ngưỡng 100mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn rủi ro về thiên tai.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, Hà Nội liên tục có mưa. (Ảnh minh hoạ: Thành Vĩnh)

Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường ở loạt tỉnh miền Bắc. Cụ thể:

Tỉnh Xã/Phường Sơn La Đoàn Kết, Mường Bú, phường Thảo Nguyên, phường Vân Sơn, Tà Xùa, Vân Hồ, Xím Vàng Phú Thọ Bằng Luân, Chân Mộng, Chí Đám, Đan Thượng, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Hiền Lương, Hoàng Cương, Quảng Yên, Sơn Lương, Tây Cốc, Thanh Ba, Văn Lang, Vĩnh Chân, Yên Kỳ Lào Cai Chấn Thịnh, Chế Tạo, Nậm Có, Púng Luông, Tú Lệ, Cảm Nhân, Gia Hội, Hạnh Phúc, Mậu A, Mỏ Vàng, phường Cầu Thia, phường Nam Cường, phường Nghĩa Lộ, phường Trung Tâm, Phình Hồ, Phong Dụ Thượng, Quy Mông, Sơn Lương, Tân Hợp, Thác Bà, Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Chấn, Xuân Ái Tuyên Quang Thượng Sơn, Vị Xuyên, Việt Lâm, Cao Bồ, Nhữ Khê, phường An Tường, phường Minh Xuân, Thuận Hòa, Thượng Lâm, Tùng Bá; Bắc Mê, Bạch Xa, Bằng Hành, Bình An, Bình Ca, Bình Xa, Cán Tỷ, Chiêm Hóa, Đồng Tâm, Du Già, Đường Hồng, Đường Thượng, Giáp Trung, Hàm Yên, Hòa An, Hồng Sơn, Hùng An, Hùng Lợi, Kiên Đài, Kiến Thiết, Kim Bình, Lâm Bình, Liên Hiệp, Linh Hồ, Lũng Phìn, Lùng Tám, Mậu Duệ, Minh Quang, Minh Sơn, Minh Thanh, Nà Hang, Nậm Dịch, Ngọc Đường, Ngọc Long, phường Hà Giang 1, phường Hà Giang 2, phường Mỹ Lâm, phường Nông Tiến, Phú Linh, Phù Lưu, Quản Bạ, Sơn Dương, Sủng Máng, Tân An, Tân Mỹ, Tân Thanh, Tân Trào, Tát Ngà, Thái Bình, Tri Phú, Trung Sơn, Trường Sinh, Yên Cường, Yên Hoa, Yên Lập, Yên Minh, Yên Nguyên, Yên Phú Thái Nguyên Ba Bể, Chợ Đồn, Đồng Phúc, Kim Phượng, Nam Cường, Nghĩa Tá, Quảng Bạch, Thượng Minh, Yên Phong, Yên Thịnh Cao Bằng Bảo Lâm, Lý Bôn, Nam Quang, Quảng Lâm, Yên Thổ

Từ 23/8, mưa lớn ở vùng núi Bắc Bộ giảm dần.

Ngoài ra, từ nay đến 23/8, Nghệ An đến Đà Nẵng ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35°C, chiều tối và đêm nguy cơ xảy ra mưa rào và dông vài nơi.

Nhận định thời tiết từ đêm 23/8 đến ngày 31/8, cơ quan khí tượng cho biết, đêm 23/8, Bắc Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Vùng núi có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to.

Ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, sau là áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão, từ 25-27/8, Hà Nội và các tỉnh, thành ở Bắc Bộ có thể mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to; từ 28/8 khả năng có mưa, mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa rất to.

Thanh Hóa đến Huế nguy cơ mưa vừa, mưa to và dông trong 3 ngày từ 25-27/8, cục bộ mưa rất to. Từ 28/8, dự báo các địa phương này có mưa, mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa rất to.

Trong thời kỳ dự báo, duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to, mưa chủ yếu xảy ra vào chiều và tối.

Trong mưa dông đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, diễn biến mưa bão có thể phức tạp và đề nghị thường mọi người thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin qua các bản tin chính thức của cơ quan khí tượng thủy văn trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 22/8/2025

TP Hà Nội có lúc mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Tây Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Đông Bắc Bộ ngày mưa rào và dông vài nơi, đêm mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Trong đó, vùng núi mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, vùng núi có nơi dưới 30°C.

Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa chủ yếu vào chiều và tối. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

TP.HCM mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa chủ yếu vào chiều và đêm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.