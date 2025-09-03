Lực lượng tham gia diễu binh để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với đồng bào cả nước

(VTC News) -

Sáng 3/9, Tiểu ban diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (nhiệm vụ A80) tổ chức hội nghị giao ban, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trưởng Tiểu ban diễu binh, diễu hành chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá Tiểu ban diễu binh, diễu hành của Bộ Quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ từ giáo dục, quán triệt nhiệm vụ; tuyển chọn quân nhân; khảo sát địa điểm huấn luyện; chuẩn bị vũ khí, trang bị, công tác bảo đảm; tổ chức huấn luyện...

Quá trình thực hiện, cán bộ, chiến sĩ, nhất là nữ quân nhân, dân quân tự vệ nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Sau hơn 4 tháng tổ chức huấn luyện, tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm vào sáng 2/9 bảo đảm chất lượng và thành công tốt đẹp.

Các lực lượng tham gia đã phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80, thể hiện sự trang nghiêm, hùng mạnh của Quân đội; được lãnh đạo Đảng, Nhà nước biểu dương, khen ngợi, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với đồng bào cả nước về Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, chính quy, tinh nhuệ và thân thiện; tạo sức lan tỏa sâu rộng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong Nhân dân và bạn bè quốc tế.

Các lực lượng tham gia nhiệm vụ A80 thể hiện sự trang nghiêm, hùng mạnh của Quân đội, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với đồng bào cả nước.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa đánh giá cao trách nhiệm của các thành viên tiểu ban và cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ A80.

Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác bàn giao cơ sở vật chất, vũ khí, trang bị, phương tiện; tổ chức hành quân về đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối; nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa cũng yêu cầu tiếp tục thực hiện Chỉ lệnh công tác quân sự – quốc phòng năm 2025 của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng; giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Đồng thời, các đơn vị cần quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp cán bộ, chiến sĩ, học viên sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về cơ quan, đơn vị yên tâm học tập, công tác, tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.