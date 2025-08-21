Biển Đông khả năng sắp có bão, miền Bắc mưa như trút

(VTC News) -

Tin vùng áp thấp trên khu vực phía Đông Philippines

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, hiện nay, một vùng áp thấp hoạt động ở khu vực phía Đông Philippines.

Dự báo trong 24-36 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào Biển Đông và khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

"Sau khi hình thành, áp thấp nhiệt đới có thể tiếp tục mạnh lên thành bão với xác suất 60–70%, di chuyển nhanh về phía vịnh Bắc Bộ trong 2-3 ngày tới", cơ quan khí tượng nhận định.

Ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, sau là áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, trong những ngày tới, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) và vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần, thời tiết chuyển xấu. Tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển này cần chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Biển Đông khả năng sắp có bão. (Ảnh minh hoạ: Minh Khang)

Điểm tin thời tiết nổi bật trong chiều tối và đêm 21/8, ngày 22/8/2025

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ chiều tối 21/8 đến đêm 22/8, vùng núi Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-100mm, có nơi mưa rất to trên 250mm.

Chiều tối và đêm 21/8, các nơi khác của Bắc Bộ, Thanh Hóa mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm. Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa dao động 20-40mm, có nơi mưa to trên 80mm.

Nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn, lượng mưa vượt ngưỡng 100mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra thiên tai, gây thiệt hại tài sản của người dân.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại hàng loạt xã/phường ở Sơn La, Hà Tĩnh khi các địa phương này liên tục hứng mưa lớn trong nhiều giờ. Cụ thể:

Sơn La: Chiềng Sơ, Đoàn Kết, Huổi Một, Mường Lạn, Mường Lèo, Púng Bánh, Song Khủa, Sốp Cộp, Tô Múa.

Hà Tĩnh: Hà Linh, Can Lộc, Đồng Lộc, Đức Minh, Đức Thọ, Gia Hanh, Hương Bình, Hương Đô, Hương Khê, Hương Phố, phường Bắc Hồng Lĩnh, phường Nam Hồng Lĩnh, Sơn Kim 2, Thạch Xuân, Toàn Lưu, Trường Lưu, Tùng Lộc, Xuân Lộc.

Tại Hà Nội, trên ảnh vệ tinh và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu phát triển trên khu vực Hồng Hà, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cửa Nam. Trong những giờ tới, các phường nói trên và các phường Bồ Đề, Tây Hồ.... xảy ra mưa rào và dông. Vùng mưa dông có thể mở rộng sang các phường khác thuộc nội thành Hà Nội. Trong cơn mưa đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ 23/8, mưa lớn ở vùng núi Bắc Bộ giảm dần.

Ngoài ra, từ nay đến 23/8, trên sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ tại các trạm ở thượng lưu sông Thương và sông Lục Nam khả năng lên mức báo động (BĐ)2-BĐ3; hạ lưu sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương và hạ lưu sông Lục Nam tại trạm Lục Nam ở mức BĐ1- BĐ2; hạ lưu sông Cầu ở mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở vùng núi các tỉnh Bắc Ninh, Lạng Sơn và Thái Nguyên.

Cơ quan khí tượng cho biết thêm, ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, sau là áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, từ 25/8, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng.

"Diễn biến còn có thể phức tạp, đề nghị mọi người thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin qua các bản tin chính thức của cơ quan khí tượng thủy văn trên các phương tiện thông tin đại chúng", Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia lưu ý.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong chiều tối và đêm 21/8, ngày 22/8/2025

TP Hà Nội đêm và sáng mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, sau mưa vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.

Tây Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Đông Bắc Bộ đêm và sáng mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Trong đó, vùng núi mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, vùng núi 28-31°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Ngày mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Ngày mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Nam Bộ đêm có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Ngày mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

TP.HCM đêm có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Ngày mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.