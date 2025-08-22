Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão số 5

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, sáng nay (22/8), vùng áp thấp trên khu vực phía Đông đảo Luzon (Philippines) mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Lúc 7h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 121,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khá nhanh, 10-15km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa 730km về phía Đông Đông Bắc, đổi hướng Tây Tây Bắc, di chuyển với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 7, giật 9.

Bản đồ quỹ đạo và cường độ của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: NCHMF)

Khoảng 7h ngày 24/8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa 290km về phía Đông Bắc, di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km, khả năng mạnh lên thành bão, cơn bão số 5 trên Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật 11.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có thể mạnh thêm.

Tác động của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Trên đất liền nước ta, đêm qua và sáng nay, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 21/8 đến 8h ngày 22/8 có nơi trên 70mm như: trạm Vân Hồ (Sơn La) 73,8mm; trạm Chấn Thịnh (Lào Cai) 86,8mm; trạm Quảng Ngần (Tuyên Quang) 217,6mm…

Ngày và đêm 22/8, vùng núi Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 150mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Chiều và đêm 22/8, các nơi khác của Bắc Bộ, Thanh Hóa, khu vực từ Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ mưa to trên 70mm. Nguy cơ mưa lớn vượt 60mm trong 3 giờ.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ 23/8, mưa lớn ở vùng núi Bắc Bộ giảm dần.

Ngoài ra, từ nay đến 23/8, lũ hạ lưu sông Cầu tiếp tục lên và có thể đạt đỉnh ở dưới mức báo động (BĐ)1, sông Lục Nam tiếp tục xuống ở dưới BĐ1, lũ hạ lưu sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục lên và đạt đỉnh ở mức BĐ1-BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở vùng núi các tỉnh Bắc Ninh, Lạng Sơn và Thái Nguyên.

Dự báo xa hơn, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, trong 1 tháng tới (từ nay đến 20/9), số lượng bão/áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông tương đương trung bình nhiều năm (xấp xỉ 2–3 cơn), có thể ảnh hưởng đất liền Việt Nam.

Cũng trong thời gian này, Bắc Bộ, Thanh Hóa - Huế nguy cơ xuất hiện một số đợt mưa lớn diện rộng. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nhiều ngày mưa rào và dông, tập trung vào chiều tối, có ngày mưa vừa, mưa to.

Nắng nóng tiếp tục xảy ra tại Thanh Hóa - Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, nhưng giảm dần cường độ, tần suất.