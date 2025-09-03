Gần 11.000 tỷ đồng tặng quà cho toàn dân dịp 80 năm Quốc khánh

(VTC News) -

Những kết quả trên được báo cáo trong cuộc họp của Thường trực Chính phủ cho ý kiến vào các báo cáo về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước và đầu tư công để chuẩn bị báo cáo các cấp có thẩm quyền do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì, diễn ra ngày 3/9.

Toàn cảnh cuộc họp. (Ảnh: VGP)

Báo cáo nêu, trong tháng 8, hàng loạt chương trình, sự kiện lớn, hoạt động yêu nước được tổ chức thành công, ý nghĩa, trang trọng, tiết kiệm, thiết thực. Đặc biệt là lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành và Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Các sự kiện đã khơi dậy và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, đoàn kết, lòng tự hào dân tộc, tạo khí thế, động lực, truyền cảm hứng, góp phần quan trọng để đất nước sẵn sàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

"Nhân dịp 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cả nước khởi công, khánh thành đồng loạt 250 công trình, dự án tiêu biểu với tổng mức đầu tư khoảng 1,28 triệu tỷ đồng; cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước (trên 334.000 căn nhà), về đích sớm hơn 5 năm 4 tháng; tặng quà cho toàn dân trong dịp Quốc khánh với tổng kinh phí gần 11.000 tỷ đồng...", theo báo cáo.

Về công tác điều hành, Chính phủ, Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương tập trung cụ thể hóa các luật, nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội; phấn đấu tăng trưởng năm 2025 đạt 8,3-8,5% gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; thực hiện 3 đột phá chiến lược, các nghị quyết "bộ tứ trụ cột"…

Tuy nhiên, nhiệm vụ trong những tháng cuối năm còn rất thách thức, yêu cầu các cấp, ngành, địa phương phải chủ động, quyết liệt, sát sao hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu các bộ, các ngành tiếp tục thực hiện quyết liệt, toàn diện, hiệu quả hơn nữa các luật, nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội; rà soát toàn bộ các chỉ tiêu của năm 2025 và 5 năm để tiếp tục phấn đấu đạt và vượt; thúc đẩy các động lực tăng trưởng, nỗ lực đạt tăng trưởng GDP năm 2025 từ 8,3-8,5%.

Thủ tướng lưu ý việc hoàn thành các đề án, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là xây dựng, hoàn thiện và trình ban hành, tổ chức triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị về giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, kinh tế nhà nước, phát triển văn hóa; tổ chức lễ khai giảng năm học mới; chuẩn bị phục vụ tốt Hội nghị Trung ương và kỳ họp Quốc hội…

Cho ý kiến vào các báo cáo về ngân sách nhà nước và đầu tư công, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, chống thất thu và tăng cường tiết kiệm chi.

Thủ tướng nêu rõ mục tiêu mới, yêu cầu mới trong đầu tư công giai đoạn tới đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm, đặc biệt là đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, tránh lãng phí, tập trung cho các dự án mang tính chất "xoay chuyển tình thế, thay đổi trạng thái".