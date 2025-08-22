Bão số 5 có thể đổ bộ đất liền nước ta, miền Trung mưa rất to trên 600mm

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, sáng nay 21/8, một vùng áp thấp trên khu vực phía Đông đảo Luzon (Philippines) mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Lúc 10h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/h), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h.

Khoảng đêm nay, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển vào Biển Đông, nhiều khả năng mạnh lên thành bão, cơn bão thứ 11 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và cơn bão thứ 5 trên Biển Đông có tên quốc tế Kajiki.

Khoảng đêm nay 22/8, áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão số 5 và đổ bộ đất liền nước ta. (Ảnh: VNDMS)

"Khi vào Biển Đông, bão số 5 di chuyển nhanh, tốc độ khoảng 20km/h. Khoảng 24/8, khi di chuyển tới khu vực quần đảo Hoàng Sa, cường độ bão số 5 khả năng đạt cấp 10-11, giật cấp 13-14 và còn có thể mạnh thêm khi đi vào vùng biển vịnh Bắc Bộ.

Dự báo ngày 25/8, bão số 5 sẽ di chuyển vào đất liền nước ta", Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia thông tin.

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ ngày mai 23/8, khu vực phía Bắc và giữa của Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 6-7, sau tăng cấp 8-9; từ 24/8 gió mạnh tăng lên cấp 10-11, giật cấp 13. Sóng cao 4-7m, biển động rất mạnh kèm dông, lốc và mưa lớn.

Vùng biển từ Thanh Hóa-Đà Nẵng từ 25/8 gió bão mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15.

"Với kịch bản tác động hiện tại, hoàn lưu tác động của bão rất rộng, ảnh hưởng đến ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, ven biển từ Nghệ An-Quảng Trị sẽ là vùng chịu tác động chính của hoàn lưu bão, khả năng có gió mạnh ven biển cấp 10-11, giật cấp 13-14", cơ quan khí tượng cho biết.

Ngoài ra, từ đêm 24/8 đến hết ngày 27/8, Thanh Hóa đến TP Huế xuất hiện một đợt mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 150-300mm, có nơi trên 600mm.

Trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị xuất hiện 1 đợt lũ. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị các tỉnh thuộc khu vực trên. Các địa phương cần chủ động triển khai phương án phòng chống lũ, rà soát dân cư tại vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn hồ chứa và công trình phòng chống lũ.