Báo chí châu Á đưa tin Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng

Tờ Bangkok Post (Thái Lan) nhận định diễn biến này là cột mốc quan trọng đối với thị trường chứng khoán của Việt Nam sau nhiều năm cải cách nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Quyết định này đưa Việt Nam gia nhập cùng nhóm với các nền kinh tế lớn trong danh sách xếp hạng của FTSE Russell như Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia và Philippines.

Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt. (Ảnh: Trần Việt - TTXVN)

Trong khi đó, tờ Nikkei Asia (Nhật Bản) đánh giá rằng việc thị trường chứng khoán Việt Nam mang trạng thái “thị trường mới nổi thứ cấp” đánh dấu chặng đường nhiều năm đáp ứng các tiêu chí của nhà cung cấp chỉ số, qua đó mở cánh cửa đón dòng vốn hàng tỷ USD từ các nhà đầu tư toàn cầu.

Tờ The Business Times (Singapore) lưu ý rằng FTSE Russell ước tính việc được đưa vào danh mục “thị trường mới nổi thứ cấp” có thể giúp Việt Nam thu hút tới 6 tỷ USD vốn đầu tư, bên cạnh đó góp phần khơi dậy sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu Việt Nam.

Chuyên gia phân tích tại Bloomberg Intelligence ở Singapore - ông Sufianti phân tích: “Dòng vốn nước ngoài quay trở lại thị trường cổ phiếu Việt Nam có thể tăng dần khi việc đưa thị Việt Nam vào các chỉ số FTSE được triển khai theo lộ trình và khả năng tiếp cận thị trường được cải thiện”.

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 của Việt Nam đã đạt 8,18% - mức tăng cao nhất trong vòng 15 năm qua. Việt Nam quyết tâm tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030, trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Việt Nam đã ban hành Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2030. Chính phủ đã thông qua Đề án Cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam đến năm 2045, hướng tới phát triển thị trường vốn theo hướng cân bằng hơn với hệ thống tín dụng, qua đó nâng cao khả năng huy động và phân bổ các nguồn lực, đặc biệt là nguồn vốn trung, dài hạn cho doanh nghiệp và nền kinh tế.

Việc đưa cổ phiếu Việt Nam vào các rổ chỉ số của FTSE sẽ được triển khai theo 4 giai đoạn, bắt đầu từ ngày 21/9/2026 và hoàn tất vào tháng 9/2027.

Lộ trình được chia ra nhiều giai đoạn nhằm đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra trật tự, kiểm soát dòng vốn dự kiến và duy trì thanh khoản thị trường, đồng thời hỗ trợ cơ chế không yêu cầu ký quỹ trước giao dịch (non-prefunding).

Cụ thể, trong giai đoạn đầu từ tháng 9/2026, tỉ trọng cổ phiếu Việt Nam được thêm vào ở mức 10%. Tỷ trọng này sẽ tiếp tục tăng thêm 20% vào tháng 3/2027, 35% vào tháng 6/2027 và hoàn tất với phần bổ sung 35% còn lại vào tháng 9/2027. Như vậy, tổng tỉ trọng được đưa vào sẽ đạt 100% sau bốn giai đoạn.