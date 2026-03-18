Bảng giá xe máy SH Mode mới nhất tháng 3/2026

Xe tay ga SH Mode của Honda trong tháng 3 này tiếp tục bán ra thị trường với 4 phiên bản: Tiêu chuẩn, thể thao, cao cấp, đặc biệt. Kèm theo đó sẽ có 8 tùy chọn màu sắc như: Đỏ, trắng, đen, xanh, đỏ đen, xám đen, xanh đen và bạc đen.

So với tháng trước, giá niêm yết của xe Honda SH Mode trong tháng 3/2026 vẫn ổn định, cụ thể: Phiên bản tiêu chuẩn đang có mức giá bán 57.132.000 đồng, phiên bản cao cấp đang có mức giá bán 62.139.273 đồng, phiên bản đặc biệt đang có mức giá bán 63.317.455 đồng và phiên bản thể thao đang có mức giá bán 63.808.363 đồng.

Năm 2026 đánh dấu Công ty Honda Việt Nam (HVN) có 30 năm phát triển cùng Việt Nam với thông điệp “Chung ước mơ – Cùng bứt phá”. 30 năm qua, hiểu rõ xe máy là phương tiện đi lại quan trọng và chủ yếu tại Việt Nam, Honda Việt Nam luôn nỗ lực hết mình cung cấp cho khách hàng những sản phẩm xe máy có chất lượng cao nhất với giá cả hợp lý được sản xuất từ những nhà máy thân thiện với môi trường, trở thành một trong những thương hiệu được tin cậy nhất tại Việt Nam.

SH Mode là mẫu xe tay ga thời trang thuộc phân khúc cao cấp của Honda, hướng đến người dùng yêu thích sự thanh lịch và tiện nghi trong di chuyển hằng ngày. Xe sở hữu thiết kế mềm mại, nữ tính với những đường cong tinh tế, kết hợp cùng kiểu dáng gọn gàng mang hơi hướng châu Âu. Tổng thể tạo nên vẻ đẹp sang trọng mà vẫn trẻ trung, khiến SH Mode trở thành lựa chọn nổi bật trong dòng xe tay ga đô thị.

Bên cạnh diện mạo thu hút, Honda SH Mode còn ghi điểm nhờ khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu. Xe được hoàn thiện với chất lượng ổn định, động cơ mượt mà và nhiều tiện ích hỗ trợ người dùng như phanh ABS, hệ thống khóa thông minh, cốp rộng tiện dụng. Sở hữu SH Mode không chỉ mang lại sự thoải mái trong từng chuyến đi, mà còn thể hiện gu thẩm mỹ nhẹ nhàng, tinh tế của người dùng trong cuộc sống thường ngày.

Giá xe máy SH Mode trong 3 này không có sự biến động mới nào. Giá bán thực tế tại các đại lý có thể cao hơn giá đề xuất của hãng.

Bảng giá xe máy SH Mode mới nhất tháng 3/2026. (Nguồn: Honda)

Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Phiên bản tiêu chuẩn (CBS) Đỏ 57.132.000 Xanh 57.132.000 Trắng 57.132.000 Phiên bản cao cấp (ABS) Xanh đen 62.139.273 Đỏ đen 62.139.273 Phiên bản đặc biệt (ABS) Bạc đen 63.317.455 Đen 63.317.455 Phiên bản thể thao (ABS) Xám đen 63.808.363

Lưu ý: Giá xe chỉ mang tính chất tham khảo, đã bao gồm phí VAT, phí trước bạ, phí bảo hiểm xe và phí cấp biển số. Ngoài ra, giá xe máy có thể được thay đổi tùy vào thời điểm của đại lý Honda và khu vực bán xe.