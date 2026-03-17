Veloz Cross dẫn đầu MPV chạy xăng tháng 2/2026: Lợi thế đến từ chi phí sở hữu

Trong bối cảnh sức mua toàn thị trường thường chững lại sau Tết và người tiêu dùng ngày càng cân nhắc kỹ lưỡng hơn khi xuống tiền cho những khoản chi lớn, kết quả này phần nào phản ánh sức hút ổn định của mẫu MPV đến từ Toyota.

Cơ hội của Veloz Cross trong năm 2026

Năm 2026 được dự báo tiếp tục là giai đoạn nhiều biến động của thị trường ô tô. Giá nhiên liệu đang chịu ảnh hưởng từ các yếu tố địa chính trị và tình hình căng thẳng tại một số khu vực sản xuất dầu mỏ lớn trên thế giới. Đồng thời, phân khúc MPV cỡ B cũng chứng kiến sự cạnh tranh ngày càng rõ rệt giữa các mẫu xe xăng truyền thống và những dòng xe điện mới xuất hiện trên thị trường.

Sự gia nhập của các mẫu MPV thuần điện được kỳ vọng sẽ mở rộng lựa chọn cho người tiêu dùng và từng bước gia tăng thị phần trong thời gian tới. Tuy nhiên, các mẫu MPV chạy xăng như Toyota Veloz Cross vẫn duy trì những lợi thế riêng, đặc biệt với nhóm khách hàng sử dụng xe với tần suất cao.

Veloz Cross hiện đang “được lòng” nhóm khách hàng dịch vụ.

Một trong những yếu tố thường được nhắc đến là tính tiện lợi trong quá trình sử dụng. Với những khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải, thường xuyên di chuyển liên tỉnh hoặc chạy đường dài, xe xăng vẫn được đánh giá thuận tiện hơn khi không phải phụ thuộc vào hệ thống trạm sạc hay tính toán quãng đường tương ứng với dung lượng pin.

Trong khi đó, hạ tầng sạc cho xe điện tại nhiều địa phương vẫn chưa thực sự đồng bộ, đặc biệt tại các tỉnh thành xa hoặc khu vực có mật độ xe điện thấp.

Chi phí vận hành thực tế là yếu tố thuyết phục

Ở góc độ khai thác dịch vụ, chi phí vận hành là yếu tố được nhiều tài xế quan tâm. Một số chủ xe cho biết mức tiêu hao nhiên liệu của Veloz Cross ở mức khá tiết kiệm trong phân khúc.

Anh Cương (Hà Nội), tài xế dịch vụ sử dụng Veloz Cross hơn một năm, cho biết chi phí nhiên liệu của xe vào khoảng 7–8 triệu đồng cho hơn 5.000 km mỗi tháng: “Mình có so sánh với anh em chạy các mẫu xe khác cùng phân khúc thì con số này là khá tiết kiệm. Khi chi phí vận hành thấp thì lợi nhuận mỗi tháng tốt hơn, thường khoảng ba năm là có thể hoàn vốn”, anh Cương chia sẻ.

Veloz Cross được đánh giá là tiết kiệm xăng so với các đối thủ cùng phân khúc.

Ngoài chi phí nhiên liệu, độ bền trong quá trình khai thác cũng là yếu tố được nhiều chủ xe nhắc tới. Không ít xe dịch vụ chạy liên tục 300–400 km mỗi ngày trong nhiều năm nhưng vẫn duy trì trạng thái vận hành ổn định.

Với nhóm khách hàng kinh doanh vận tải, điều này đặc biệt quan trọng bởi xe vận hành ổn định đồng nghĩa với việc không bị gián đoạn công việc, từ đó giúp duy trì vòng quay khai thác và rút ngắn thời gian thu hồi vốn.

Chi phí bảo dưỡng định kỳ của Veloz Cross cũng được đánh giá ở mức hợp lý. Các mốc bảo dưỡng nhỏ thường chỉ dao động quanh 1 triệu đồng, giúp người dùng dễ dàng kiểm soát chi phí trong quá trình sử dụng.

Veloz Cross bền bỉ, chi phí bảo dưỡng vừa tầm giúp chủ xe dễ dàng kiểm soát chi phí trong quá trình sử dụng.

Ở góc nhìn dài hạn, Veloz Cross được xem là mẫu xe đã được kiểm chứng bởi số lượng người dùng lớn trong vài năm qua. Trong khi đó, với những mẫu xe mới xuất hiện trên thị trường, đặc biệt là các dòng xe điện, chi phí vận hành sau 3–4 năm sử dụng vẫn cần thêm thời gian để được kiểm chứng thực tế.

Chính sách ưu đãi gia tăng lợi thế cho người mua

Bên cạnh chi phí sử dụng dài hạn, Toyota cũng triển khai các chương trình hỗ trợ tài chính nhằm giảm áp lực đầu tư ban đầu cho khách hàng. Đồng thời cũng giúp người mua chủ động hơn trong việc sắp xếp kế hoạch tài chính, đặc biệt trong bối cảnh thị trường đang có nhiều biến động.

Từ nay đến hết tháng 3/2026, Toyota Veloz Cross được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm khoảng 64–66 triệu đồng. Khoản hỗ trợ này được trừ trực tiếp vào chi phí lăn bánh, giúp người mua giảm đáng kể số tiền cần chi trả ban đầu.

Mức giảm 64 - 66 triệu đồng giúp người mua giảm đáng kể số tiền cần chi trả ban đầu.

Với khách hàng lựa chọn hình thức trả góp, Toyota áp dụng lãi suất ưu đãi từ 5,99%/năm cố định trong 6 tháng đầu, thấp hơn so với mặt bằng lãi suất phổ biến trên thị trường hiện nay (khoảng 7 – 9%/năm). Ngoài ra, với một số nhóm khách hàng đặc thù, hãng còn triển khai chương trình “Vay trả trước 0 đồng” với lãi suất cố định trong hai năm đầu.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng rõ rệt giữa các công nghệ và lựa chọn phương tiện, những mẫu xe dung hòa tốt giữa chi phí sở hữu, giá trị sử dụng và khả năng giữ giá vẫn có lợi thế nhất định trên thị trường.

Với lợi thế về chi phí vận hành, độ bền đã được kiểm chứng cùng các chương trình ưu đãi đang triển khai, Toyota Veloz Cross được kỳ vọng tiếp tục duy trì nhịp doanh số ổn định trong thời gian tới, đồng thời tạo nền tảng cho kết quả bán hàng tích cực hơn trong quý II/2026.