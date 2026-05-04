Ca sĩ Đăng Khôi tự nhận 'lụy gia đình', khẳng định không có 'quỹ đen'

(VTC News) -

Xuất hiện tại buổi giao lưu Mẹ tuyệt vời nhất thuộc chương trình Mẹ vắng nhà ba là siêu nhân, các ông bố nghệ sĩ có dịp tôn vinh những “bóng hồng” của gia đình bằng những chia sẻ vừa chân thành vừa dí dỏm.

Gia đình Đăng Khôi gây chú ý khi có đến bốn thành viên nam, chỉ duy nhất vợ anh là nữ. Anh thừa nhận mình “lụy gia đình” và cho biết chương trình giúp anh hiểu rõ hơn những hy sinh thầm lặng của vợ Thủy Anh.

Tổ ấm của vợ chồng Đăng Khôi - Thủy Anh.

“Tôi là người yêu gia đình, trân trọng từng khoảnh khắc kỷ niệm khi gia đình bên nhau. 21 năm yêu nhau hai vợ chồng ít khi nào tách nhau. Thủy Anh không chỉ là vợ mà quản lý công việc. Tôi cũng không có quỹ đen. Hai ngày trải nghiệm chương trình vui và thú vị.

Tôi và vợ cũng thường xuyên cùng nhau làm việc nhà nhưng khi không có vợ làm cùng công việc ấy đặc biệt vất vả. Tôi nghĩ cần đổi tên chương trình là Mẹ mới là siêu nhân đích thực mới đúng”, nam ca sĩ chia sẻ.

Khi Thủy Anh ví mình là “công chúa”, được chồng và ba con trai yêu thương, chăm sóc, Đăng Khôi dí dỏm nhận mình là “con trai” thứ tư của vợ.

Ngoài Đăng Khôi, chương trình có sự tham gia của vợ chồng Lucie Nguyễn - Tuấn Dương cùng "gia đình truyền hình" Mạnh Cường - Hương Giang.

Đặc biệt, sự kiện lần này còn có sự trở lại đầy bất ngờ của gia đình Phí Ngọc Hưng - Trương Mỹ Nhân, những “gương mặt thân quen” từ mùa 3 năm 2024. Được biết, ba Hưng cùng 2 bé Bona - Boni sẽ tái xuất trong những tập sắp tới của Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân 2026

Trương Mỹ Nhân chia sẻ cô rất mong đợi những cảnh quay sẽ lên sóng của ba bố con, đặc biệt là khi có thêm bé Boni cá tính, hiếu động, để xem chồng mình sẽ “thể hiện khả năng làm cha với kinh nghiệm 6 năm như thế nào”.

Các gia đình tham gia "Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân 2026".

Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân 2026 quy tụ bốn ông bố với những góc nhìn khác nhau trong việc nuôi dạy con, gồm Tuấn Hưng, Đăng Khôi, Mạnh Cường và Tuấn Dương.

Xuất phát từ quan điểm “Không có cách nuôi dạy con nào đúng tuyệt đối”, ê-kíp sản xuất xây dựng chương trình xoay quanh thông điệp “Học cách làm cha” - một hành trình không dễ dàng nhưng đầy ý nghĩa, được phản ánh từ chính đời sống thực tế của các gia đình.